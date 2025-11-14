Maison 5 Esthétique, oggi vediamo già i primi risultati concreti

Maison 5 Esthétique, elegante centro estetico nel cuore di Cuneo, ha scelto fin dall’apertura di puntare su una visione precisa: unire il benessere alla tecnologia più avanzata per offrire trattamenti di alta qualità e risultati visibili. Una visione che oggi prende forma anche grazie ai macchinari forniti da BG Beauté Srl di Graziano Bianchin, distributore ufficiale Overline per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Overline è un marchio di riferimento nel panorama dell’estetica professionale italiana. I suoi dispositivi uniscono tecnologia e affidabilità e sono progettati per garantire massima efficacia nei trattamenti viso e corpo. Dall’epilazione permanente ai programmi di rimodellamento e tonificazione, passando per trattamenti viso idratanti, purificanti e rigeneranti, le soluzioni Overline offrono un’esperienza estetica completa e di livello superiore.

La titolare Karima che guida con passione il progetto Maison 5 Esthétique, ha scelto questi strumenti sin dall’inizio, riconoscendone il valore in termini di performance e sicurezza. Una scelta che, a distanza di tre mesi dall’apertura, si sta rivelando vincente:"… sono molto soddisfatta di come stanno andando le cose. Abbiamo clienti che iniziano già a vedere i primi risultati, soprattutto nei trattamenti di epilazione e nei percorsi viso. Il fatto di poter contare su macchinari di altissima qualità fa davvero la differenza nel nostro lavoro quotidiano".

Avere partner affidabili e competenti è fondamentale in un settore dove l’innovazione corre veloce e le aspettative dei clienti sono sempre più alte. BG Beauté è un punto di riferimento costante, capace di affiancare il centro estetico con consulenza tecnica, formazione e supporto continuo.

Scegliere tecnologie Overline significa anche offrire trattamenti personalizzati, sicuri e mirati, capaci di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni persona. Un plus che Maison 5 Esthétique ha saputo valorizzare fin da subito, costruendo con i propri clienti un rapporto basato su fiducia, ascolto e risultati reali.

Nel panorama della bellezza e del benessere, Maison 5 Esthétique si sta rapidamente affermando come una realtà di riferimento a Cuneo: merito di una visione chiara, di una guida appassionata e della scelta di circondarsi di partner e tecnologie all’altezza delle ambizioni.

Maison 5 Esthétique si trova a Cuneo, in via Dante Livio Bianco 8.

Il centro è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 19:30

Per informazioni e prenotazioni chiamare 327.0670707 o 388.6479117)

Sito internet https://www.maison5esthetique.it/