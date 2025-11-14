SUPERLEGA / Perugia supera Cuneo 3-0: online gli highlights del match

Cuneo esce a testa alta dal PalaBarton nonostante il 3-0 subito nell’anticipo dell’undicesima giornata di SuperLega. Senza Sedlacek e con molte rotazioni, la squadra di Battocchio ha sfruttato la sfida con Perugia per dare spazio ai giovani e raccogliere indicazioni utili. La Sir, trascinata da Ben Tara (MVP) e da un ottimo Ishikawa, ha imposto il proprio ritmo nei primi due set (25-19, 25-16), mentre nel terzo i piemontesi hanno reagito arrivando anche al 13-13 prima del finale umbro (25-21). Da segnalare la prestazione di Nathan Feral, protagonista con 16 punti complessivi, e le buone prove di Bonomi e Copelli subentrati con personalità. Nonostante la sconfitta, il gruppo mostra compattezza e crescita. Ora gli highlights sono disponibili per rivivere i momenti più significativi del match. Prossimo obiettivo: la sfida di domenica contro Grottazzolina, fondamentale per tornare a muovere la classifica.



