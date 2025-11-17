La comunità energetica MondoCer si è presentata a Vicoforte

Le opportunità offerte da una comunità energetica sono state presentate venerdì scorso dal Presidente di MondoCER, Marco Lombardi, con alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione.

La comunità energetica cebano-monregalese, nata a luglio del 2024 per promuovere una transizione energetica sostenibile e partecipata, ha avviato recentemente la sua attività. Anche i Vicesi possono quindi aderire in qualità di produttori o di consumatori o con entrambi i ruoli. Durante la serata è stata presentata la possibilità di mettere in rete cittadini ed imprese per condividere energia pulita e locale e si è parlato del funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili, dei vantaggi per famiglie, aziende e amministrazioni e di come fare per aderire a MondoCER.

Per informazioni si può accedere al sito “mondocer.it”, oppure scrivere a info@mondocer.it ovvero telefonare allo sportello dedicato al numero 0174 46893.

"Speravo che alla riunione di presentazione di MondoCER ci fosse una maggior partecipazione - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco - , ma devo rilevare che i presenti hanno dimostrato molto interesse e sono certo che altri capiranno le opportunità offerte dall’adesione ad una comunità energetica".