Innovazione e bontà nel panettone Zaghis

A Natale il dolce storico che va degustato in ogni famiglia, è da sempre il panettone, dapprima nella ricetta più classica, poi in quelle diversificate nel corso degli anni che abbracciano il cioccolato, il pistacchio, la glassa, addirittura le pere e altre delizie che hanno contribuito a rafforzare ancor più la storia di questo dolce da forno.

Zaghis, da qualche anno entrata a far parte del gruppo Fietta Food Company, è andata oltre preparando tre panettoni che stanno incuriosendo il mercato non solo per la qualità degli ingredienti ma, soprattutto, per l’abbinamento fatto con tre prodotti Bottega, azienda leader nella produzione di vini e distillati.

Così è nato il panettone alla Grappa Riserva di Amarone che, oltretutto, ha anche un packaging elegante e raffinato, valore aggiunto per chi volesse fare un regalo. Un secondo panettone è al Fragolino e un terzo al Gin.Co. Qualcosa di assolutamente innovativo.

Il gruppo Fietta Food Company comprende alcune aziende di grande nome nei dolci, in particolare da forno, e nei panificati, da Bolcato a Sapori & Piaceri, da Candy Mania a Trevisan e Bio Trevisan.











