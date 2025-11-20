È morta Marina Flecchia, ‘mamma’ dei gatti randagi del quartiere Sanciò di Torre Pellice e promotrice dell’arte

Originaria della zona di Barge, era da poco tornata in Val Pellice, dopo una serie di ricoveri all’ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo, ma ieri – mercoledì 19 novembre – la malattia ha preso il sopravvento. Marina Flecchia, ex artigiana e ‘mamma’ della colonia felina di Sanciò, il quartiere popolare di Torre Pellice, è morta mentre era in corso la raccolta fondi per sostenerla nelle sue spese mediche e per il sostentamento dei gatti randagi che curava.

Sessantanovenne, Flecchia era stata ideatrice dell’associazione Myo-Sotis, per la promozione dell’arte, che in Val Pellice premiava autori provenienti da tutta Italia: “Era il pilastro portante dell’associazione: ogni anno organizzava a più riprese concorsi letterari e artistici che attiravano poeti, fotografi e pittori. Molte realtà turistiche del territorio hanno lavorato di più grazie al suo impegno” ricorda l’amica Edi Morini.

A Torre Pellice la donna aveva gestito una maglieria in via Arnaud: “Proprio all’altezza di piazza Gianavello, dove ora c’è la fioraia. Tanto come oggi, anche allora, quando lì lavorava, in quel posto c’era sempre un gatto che girava o dormiva in vetrina – constata Morini –. Lei amava molto gli animali”. Spostò poi il negozio in via Brianza Ballesio a Luserna alta, dove con amici amanti dell’arte fondò Myo-Sotis.

Le amiche Edi Morini e Liliana Rasetti continuano a raccogliere le donazioni che serviranno anche a coprire le spese del funerale. Questo è l’Iban del conto corrente gestito da Rasetti a cui si possono fare i bonifici: IT64D0329601601000066690437 (Fideuram Pinerolo).