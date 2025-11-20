 / Attualità

Attualità | 20 novembre 2025, 17:37

Gestione sostenibile della fauna ittica: a Cuneo il convegno promosso dalla Provincia nell’ambito del progetto “Life Minnow”

La Provincia di Cuneo, nell’ambito del progetto quinquennale Life Minnow”, finanziato dall’Unione Europea nella sezione Life Nature and Biodiversity, organizza il convegno “Gestione sostenibile della fauna ittica: strategie, esperienze e prospettive nel territorio cuneese”, in programma lunedì 1 dicembre 2025, dalle ore 9 alle 16,30, presso la Sala Einaudi del Centro Incontri della Provincia di Cuneo (Corso Dante 41, Cuneo).

L’iniziativa vuole essere un importante momento di confronto tra enti, associazioni e operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire i temi legati alla gestione della fauna ittica e alla tutela degli ecosistemi acquatici. Durante la giornata si discuterà di strategie, esperienze sul campo, buone pratiche e prospettive future a livello provinciale e regionale, con il contributo di tecnici, specialisti e rappresentanti istituzionali.

Sono invitati a partecipare i rappresentanti della Regione Piemonte, delle Province, degli Enti di gestione delle aree protette, di ARPA, ASL, ATL Cuneo, delle associazioni piscatorie e ambientaliste, dei produttori di ittiofauna e tutti i soggetti coinvolti o interessati nella gestione sostenibile delle acque interne.

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei 160 posti disponibili, e richiede obbligatoriamente l’iscrizione tramite il link:
https://convegnofaunaittica.eventbrite.it. L’accesso alla sala non potrà essere garantito in assenza di registrazione.

Files:
 Locandina-Convegno-Provincia (2.2 MB)

cs

