“Nenè – E alla fine arriva Sofia”: un viaggio tenero e magico nel mondo dell’infanzia

Nell’ambito degli eventi organizzati per il secolo di vita del “Rotary Club di Cuneo 1925” il club, con il patrocinio della Città di Cuneo, presenta sabato 22 novembre alle 16 nel salone d’onore del Municipio, in via Roma 28, verrà presentato il terzo libro per bambini della socia rotariana Nives Forza “Nenè – E alla fine arriva Sofia” dedicato alla sua terza nipotina.

Le donazioni saranno devolute a favore dell'associazione “Amico Sport Cuneo”.

Originaria di Demonte, Nives Forza Rovere è un’autrice di favole che trae ispirazione dai ricordi d'infanzia e dalle tradizioni familiari, creando storie che parlano del legame tra passato e presente.

La storia di nonna Nenè è un alter ego dell'autrice, creata in collaborazione con l’illustratrice Jessica Ferrero che ha già disegnato le pagine dei precedenti due libri di fiabe dedicate ai nipoti Filippo e Ginevra e adesso alla neo nata Sofia.

I testi nascono dall’amore di Nives per il suo vecchio orsacchiotto di pezza, dal quale, da bambina era inseparabile, trasformando così un legame affettivo in storie incantevoli da tramandare.

Come nei due precedenti libri c'è una dolcezza rara e autentica tra le pagine di “Nenè – E alla fine arriva Sofia”, il nuovo racconto scritto da nonna Nives e impreziosito dalle illustrazioni delicate di Jessica Ferrero. Un libro che profuma di casa, di affetti, di ricordi, ma anche di sogni e immaginazione: una carezza letteraria dedicata ai più piccoli, ma capace di emozionare anche gli adulti.

Protagonisti della storia sono gli orsetti di Nenè, piccoli compagni di peluche che prendono vita e accompagnano i lettori in un mondo incantato dove ogni cosa è possibile. Insieme a loro incontriamo Basilio XVI, il raffinato gatto dell’Hermitage, Ulisse, un topolino sognatore, e il buffo Pasqualino, coniglio un po’ smemorato che confonde il Natale con la Pasqua.

Ogni episodio è una piccola avventura che unisce ironia, stupore e insegnamenti, restituendo il gusto del racconto “alla vecchia maniera”, quello che nasce intorno al focolare o tra le braccia di una nonna.

La figura di Nenè (alter ego), nonna affettuosa e custode di una casa popolata di amore e fantasia, è il filo rosso che lega tutti i racconti.

Attraverso lei, nonna Nives parla di famiglia, memoria e crescita, ma anche del valore delle storie come strumento per custodire le emozioni e trasmettere valori.

La nascita della piccola Sofia, a cui il libro è dedicato, diventa il simbolo della continuità: la vita che si rinnova e l’immaginazione che non smette mai di proteggere e far sognare.

La scrittura di Nives Forza è morbida e poetica, capace di dare voce agli oggetti e agli animali con naturalezza e grazia. Ogni capitolo è un piccolo mondo, con un messaggio gentile e mai didascalico: il rispetto per gli altri, l’importanza dell’amicizia, la bellezza del tempo condiviso.

Le illustrazioni di Jessica Ferrero completano il quadro con tratti tenui e colori caldi, rendendo ancora più vivido il mondo degli orsetti e dei loro amici.

“Nenè – E alla fine arriva Sofia” è un libro che parla al cuore, ideale da leggere insieme, grandi e piccini, nelle sere tranquille d’inverno o nei pomeriggi d’estate. Un omaggio alla fantasia, ma soprattutto alla tenerezza dei legami familiari, che restano per sempre anche quando cambiano le stagioni.

Evento è gratuito ed aperto alla cittadinanza.