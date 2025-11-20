VOLLEY BF / Big match per il Mondovì Volley: monregalesi in casa dell'imbattuta Alessandria

Per la settima giornata del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo, Girone A, il Mondovì Volley affronta una sfida esterna dall’alto peso specifico. Le monregalesi saranno infatti ospiti della Acrobatica Alessandria, capolista del raggruppamento con l’invidiabile ruolino di marcia di sei vittorie in altrettante gare giocate e 17 punti. La sfida si giocherà sabato 22 novembre al Palacima di Alessandria alle 17.



Le alessandrine, allenate da un tecnico di comprovata esperienza e qualità come Bruno Napolitano (in Serie A2 dal 2018 alla stagione scorsa) possono vantare un roster di talento che finora si è dimostrato inarrestabile. Al suo interno c’è anche l’ex “Pumina” Irene Bovolo, prodotto del settore giovanile monregalese che ha seguito il suo coach dopo l’esperienza condivisa dello scorso anno a Casalmaggiore. Le due squadre si sono già incontrate in stagione: era il 28 settembre e nella semifinale del “Torneo internazionale di Carcare” si imposero le alessandrine per 2-1 (25-22, 20-25, 16-14).



In casa Mondovì Volley l’attenzione è alta dopo una sfida, quella casalinga con Issa Novara, che non ha lasciato pienamente soddisfatto l’ambiente. In ogni caso, la lezione pare imparata e le ragazze dei coach Basso e Dagna sono pronte a rimettersi in carreggiata per battagliare contro una delle più attrezzate avversarie del girone.



In casa “Puma” è la giovane centrale Giulia Picchiotti a introdurre la sfida: “Ci aspettiamo una partita molto difficile, sappiamo che Alessandria è una squadra ben strutturata, che non ha ancora perso in stagione. Arrivando da due partite complicate, cercheremo di sfruttare questa situazione per riscattarci, consapevoli che dovremo lottare dall’inizio alla fine su ogni pallone.”



La partita sarà trasmessa in diretta dalle ore 17,45 di sabato 22 novembre sui canali di Radio Gold (Radio ufficiale Alessandria Volley). L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su RadioGold: in visual radio, sul canale YouTube RadioGold, su Facebook RadioGoldNews, sulla app Gold Play, oltre che in FM e DAB+ su tutte le frequenze regionali e sulla Pagina Ufficiale Alessandria Volley con la tele/radiocronaca di Fausto Mamberti ed il Commento di Benedetta "Beba" Gatti.