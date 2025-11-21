A Dronero il salato incontrerà il dolce con il rinomato pasticcere Daniele Cucchietti

Qual è la ricetta tipica dei droneresi e come sono nati? Quali curiosità custodiscono i dolci, ma anche i piatti, della nostra tradizione? Sarà una “Serata tra Amici”, ma soprattutto una cena davvero speciale il 1° dicembre a Dronero.



Presso il ristorante Dragonero, le due tipicità culinarie del nostro territorio, quella salata e quella dolce, si incontreranno dando origine ad un connubio unico nel suo genere. Così, mentre si assaporeranno le prelibatezze senza tempo dello chef Ezio Vorgnano, si potrà assistere in diretta alla preparazione di alcuni dolci tipici da parte del rinomato pasticcere Daniele Cucchietti.



Una serata diversa, nata prima di tutto da una reciproca stima e da una bellissima collaborazione. La voglia, così, di mettersi in gioco, proponendo un viaggio non soltanto nella storia dei sapori, ma qualcosa di assolutamente nuovo ed originale.





Classe 1970 e tra i pasticceri di Dolcissima Arte a Torino ad inizio novembre, nonché protagonista questa domenica, 23 novembre, ad Eurochocolate Perugia 2025, di Daniele Cucchietti colpisce subito la passione:



“Arrivo da una famiglia contadina - ci racconta - e già da piccolo ricordo amavo cucinare e preparare dolci. Finite le scuole medie mi sono iscritto all’Agrario, ma dopo poco tempo ho capito che non faceva per me. Ho cominciato proprio a Dronero, in una panetteria, poi successivamente ho lavorato in varie rinomate pasticcerie della nostra provincia. Nel frattempo ho frequentato numerosi corsi di formazione sul mondo del dolce ed una scuola dove ho conosciuto malti maestri pasticceria.”



Un sogno che, anno dopo anno, grazie alla tenacia si è realizzato. Poi, nel 1995 il coraggio di aprire un’attività in proprio: “Assieme alla mia dolce metà Nadia abbiamo aperto la nostra attività nel comune di Valgrana, di pane e pasticceria. Le mie passioni lavorative sono i lievitati e il cioccolato, dove qualcuno dice che sono bravo! - ci dice sorridendo Daniele, ma soprattutto facendo trasparire tutta l’emozione - Dopo Valgrana, nel 2010 si è aperto un nuovo capitolo: io e Nadia abbiamo acquistato e ristrutturato la pasticceria Galletti a Dronero, che era chiusa da alcuni anni. Tutt'ora cerchiamo di fare del nostro meglio, per portare questo locale con il nostro nome a rivivere la gloria del passato. È stata infatti una delle prime pasticcerie del Piemonte, frequentata da molte persone ed anche da nomi conosciuti, tra cui proprio Giovanni Giolitti.”



Nel corso della serata non mancheranno le sorprese ed al termine per tutti ci sarà l’assaggio dei dolci preparati. Sarà un insolito inizio di dicembre a Dronero, una serata conviviale all’insegna della bontà e di quel senso di appartenenza che è anche profumi e sapori, inevitabilmente emozioni.



Per maggiori informazioni 333 2468563 (Ezio).