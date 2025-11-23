Bra, Anita Gastaldi protagonista al 51° Trofeo Internazionale di Nuoto Nico Sapio

Dopo aver inaugurato la nuova stagione del Caffè letterario di Albedo in quel di Bra, Anita Gastaldi si è rituffata in piscina e lo ha fatto con risultati clamorosi.

Il 7 e l’8 novembre, la nuotatrice braidese (tesserata CS Carabinieri/VO2 Nuoto Torino) è stata protagonista al prestigioso Trofeo di Nuoto “Nico Sapio” di Genova, dove si è classificata al 1° posto nei 200 misti in 2.08.38, gareggiando insieme alla compagna di allenamenti Anna Pirovano (tesserata Fiamme Azzurre/n Sport Rane Rosse), che invece si è dovuta accontentare della 2ª piazza con 2’10”10. Gioie a ripetizione per queste atlete di livello internazionale seguite in acqua da Fabrizio Clary.

Ma non è finita: Anita Gastaldi, ha timbrato anche la miglior prestazione assoluta italiana stagionale, grazie al crono dei 200 farfalla, 2’05”69, con cui ha sbaragliato le avversarie. Questo successo le vale la convocazione ai Campionati Europei di Nuoto in vasca corta, che si disputeranno a Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre. L'uragano Anita, è solo all'inizio…