Saluzzo, oltre trenta giovani protagonisti del confronto "Restare per cambiare"

Un primo esperimento di confronto e dialogo che nelle intenzioni degli organizzatori vorrebbe diventare un appuntamento destinato a ripetersi.

Oltre trenta giovani donne e uomini tra i 18 e i 35 anni, provenienti da diverse aree della provincia di Cuneo, hanno partecipato sabato 22 novembre 2025 a «Restare per cambiare», l’iniziativa che il consigliere regionale Mauro Calderoni (PD) ha promosso a “Il Quartiere” di Saluzzo.

La mattinata si è aperta con l’intervento di Chicco Ponza, degli Antagonisti di Melle, che ha ripercorso le difficoltà e i successi di un’esperienza imprenditoriale capace di trasformare il presente e il futuro di un piccolo Comune della valle Varaita.

Successivamente, ragazze e ragazzi hanno lavorato in quattro tavoli tematici – Muoversi in Granda, Studiare in Granda, Vivere in Granda e Lavorare in Granda – confrontandosi liberamente su criticità, opportunità e proposte per costruire un futuro possibile in questa terra.

"Sono emersi molti spunti – dice Calderoni -, idee e la richiesta chiara di continuare questo percorso: un bisogno di confronto tra coetanei che immaginano per la Granda un futuro in cui poter vivere, lavorare, crescere e mettere radici. Ritengo che questo primo appuntamento abbia centrato i suoi obiettivi: stimolare la partecipazione delle giovani generazioni e ascoltare le loro istanze, con l’intento di tradurle in indirizzi utili per chi oggi esercita funzioni pubbliche".

"Per questo – prosegue -, credo sia necessario consolidare la rete nata oggi e darle una cadenza periodica, almeno semestrale. Nel frattempo continueremo a tenerci in contatto attraverso strumenti digitali e social network, utili per condividere materiali, approfondimenti e nuovi punti di vista. Mi auguro che questo momento sia stato per i giovani partecipanti prezioso quanto lo è stato per me, che ho potuto raccogliere voci, visioni, progetti e – perché no – anche sogni per il futuro della nostra provincia".

All’incontro hanno partecipato anche la deputata Chiara Gribaudo e molti amministratori locali.