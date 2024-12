A Maria Franca Fissolo e Paolo Pejrone le onorificenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

E’ con una cerimonia in programma per martedì 17 dicembre, alle ore 17 presso la Sala San Giovanni di Cuneo, che verranno consegnate le onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con decreto datato 2 giugno 2024 a quindici cittadini della provincia di Cuneo. Le onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" rappresentano un riconoscimento per ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel volontariato.

Maria Franca Fissolo Ferrero, 84enne imprenditrice originaria di Savigliano, vedova di Michele Ferrero e presidente della fondazione albese collegata alla multinazionale dolciaria, venire insignita col titolo di Cavaliera di Gran Croce.

Grande Ufficiale è invece l’onorificenza assegnata a Paolo Pejrone (foto sotto), 83enne architetto paesaggista e apprezzato saggista, originario del Torinese ma da tempo residente a Revello, tra i massimi esperti internazionali nella progettazione di giardini.

Il titolo di Cavalieri verrà invece conferito a Fabrizio Bava, Giovanni Bernardi, Aldo Caranta, Mauro Piero Cigliuti, Franco Cocuzza, Silvio Granito, Mario Leone, Maurizio Mazzi, Pasquale Monti, Maria Pandolfi, Francesco Piccitto, Livio Giovanni Serale, Marco Taretto.