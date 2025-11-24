Cecilia Bella della Shotokan Karate-do Cervasca conquista l'oro nel Memorial Luigino Bellotto

Domenica 23 novembre si è svolto il 5° Memorial Luigino Bellotto organizzato dalla Asd Bushido Cigliano Karate: vi hanno partecipato oltre 230 atleti provenienti da 19 palestre di Piemonte, Liguria e Lombardia.

La Shotokan Karate-do Cervasca era rappresentata dalla cintura arancione 6° Kyu Cecilia Bella che, al termine di un girone eliminatorio molto impegnativo e di una finale portata a termine con caparbietà, si è aggiudicata una meritatissima medaglia d’oro. Il risultato giunge a coronamento dell’impegno profuso durante gli allenamenti settimanali in palestra.

Il prossimo appuntamento, per gli atleti della palestra cervaschese, è in programma sabato 29 novembre nella palestra di casa per una gara provinciale di Katà individuale e a squadre.