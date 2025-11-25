I familiari degli ospiti della RSA di Venasca: "Gestione attenta e rispettosa"



Siamo un gruppo di familiari degli ospiti della RSA di Venasca.

In vista della prossima gara d’appalto relativa alla gestione della struttura, desideriamo condividere alcune considerazioni sull’attuale conduzione.

Riteniamo che servizi di questa natura debbano essere valutati non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto per la qualità dell’assistenza umana offerta ai residenti. In questo ambito professionalità, disponibilità, cortesia e sensibilità assumono un valore che supera il semplice adempimento lavorativo.

La RSA di Venasca, oltre a godere di una posizione e di spazi interni ed esterni curati e funzionali, si distingue per una gestione attenta, ordinata e rispettosa delle esigenze individuali. Le numerose iniziative proposte dal personale, che coinvolgono attivamente ospiti e familiari, ne sono una conferma. Anche sotto il profilo dell’igiene personale e dell’alimentazione abbiamo riscontrato serietà e cura.

Apprezziamo inoltre l’assenza di orari di visita prestabiliti, che rappresenta un grande vantaggio per i parenti e testimonia ulteriormente trasparenza e fiducia nella gestione quotidiana.

La professionalità e l’umanità dimostrate da tutto il personale fanno sentire i familiari rassicurati nell’affidare i propri cari a persone che vivono il loro ruolo con dedizione ben superiore a quanto suggerisca il termine “lavoro”.

Indipendentemente dall’esito della gara d’appalto, auspichiamo quindi che la qualità del servizio, sia sotto il profilo umano sia sotto quello professionale, possa essere preservata.



I familiari degli ospiti della RSA di Venasca