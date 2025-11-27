VOLLEY BM / Nuova mission impossible per il VBC Mondovì, sabato trasferta a Ciriè contro il PVL

Nell’ ottava giornata del campionato di serie B maschile altra “mission impossible” per il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone, che sabato alle ore 18.30 giocherà a Ciriè contro il PVL, probabilmente la squadra considerate fra le principali (se non la principale) favorite per la promozione in A3. Al momento la formazione allenata da coach Enrico Salvi, che a Mondovì fu l’ aiuto allenatore di Marco Fenoglio in A2 nella stagione 2018/2029, ha totalizzato 16 punti in 7 partite (5 vittorie e 2 sconfitte) ed in classifica generale si trova al secondo posto in compagnia del Garlasco a -2 dalla capolista Res Volley Mozzate.

I canavesani possono contare su un roster di primissimo livello, con due schiacciatori di altissimo livello come Brugiafreddo e D’Ambrosio e soprattutto 4 giocatori che compongono ben 2 diagonali palleggiatori/opposto di primissimo livello per la categoria: i giovani alzatori Artioli (ex Modena, Piacenza e Ravenna) e soprattutto il talento di casa Sancio possono infatti ispirare le bocche da fuoco Louza e Turkaj, due opposti entrambi mancini tra i migliori della categoria. Il pacchetto centralo è solido con l’esperto Gaspari (scuola Trento), l’ albese Corino e la scoperta Bonfantini, un gigante di oltre 2 metri abile in attacco e veloce a muro, mentre nel ruolo di libero vi è il cuneese Armando, ottimo interprete del ruolo, che comanda con grande personalità la seconda linea difensiva di una squadra che punta decisamente alla categoria superiore.

“Siamo attesi da un’ altra “montagna da scalare” – dice coach Vittorio Bertini – contro un avversario di livello tecnico estremamente elevato. Questa è una partita difficilissima e dal pronostico a noi decisamente avverso, ma, non avendo davvero nulla da perdere, potremo giocare sereni e con la testa sgombra. Dai ragazzi mi aspetto una prova concreta, che possa darci fiducia per le gare successive, in cui affronteremo le nostre avversarie dirette per la salvezza”.

L’ obbiettivo dei monregalesi è quello di riuscire ad esprimersi su buoni livelli, in grado di infondere fiducia ed autostima in viste delle gare successive, in cui verranno affrontate le dirette avversarie in chiave salvezza, a cominciare da quella fondamentale di sabato 7 dicembre contro il Parella Torino al PalaItis.