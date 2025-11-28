Truffatori in trasferta arrestati a Fossano dalla Squadra Mobile di Cuneo

Dopo il doppio arresto avvenuto ad Alba alcune settimane fa, è di oggi la notizia di altri due arresti, questa volta a Fossano, avvenuti lo scorso mercoledì 26 novembre.

Quello che accomuna i due fatti è che in entrambi i casi si tratta di truffatori e che ad arrestarli è stata la Squadra mobile della Polizia di Stato di Cuneo, molto attenta a questo reato così odioso e al tempo stesso doloroso per chi lo subisce.

Non sono noti i dettagli, se non per il fatto che a finire in manette sono stati due uomini di origine campana, con numerosi precedenti specifici, compiuti in diverse zone d'Italia.

L'ultimo colpo lo hanno messo a segno a Fossano, dove sono riusciti a farsi consegnare del denaro da un'anziana signora.

Se ad Alba una donna era stata truffata da due finti addetti dell'acqua, a Fossano la truffa utlizzata è stata invece quella del finto incidente.

Alla donna scelta come vittima è stato detto che il figlio, dopo aver provocato un incidente, era stato portato in carcere. Per poterlo far uscire, era necessario versare un'ingente somma di denaro ad un sedicente avvocato.

La signora avrebbe quindi consegnato il denaro. I due delinquenti, però, hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato ad attenderli e ad arrestarli, ancora con il denaro in mano, restituito poi alla legittima proprietaria.

Entrambi sono ora ristretti nel carcere di Cuneo.