Verduno all'ospedale Michele e Pietro Ferrero il convegno “Uro-oncology fight club: dilemmas in uro-oncology”

Giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025 l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno sarà sede del convegno“Uro-oncology fight club: dilemmas in uro-oncology”, il consueto e atteso appuntamento annuale per discutere le principali evoluzioni nella gestione e nel trattamento delle neoplasie dell’apparato urinario.

Durante l'incontro, organizzato con la responsabilità scientifica della dottoressa Cinzia Ortega (Direttore S.C. di Oncologia dell’ASL CN2) e del dottor Marcello Tucci (Direttore S.C. di Oncologia dell’ASL AT), si tratterà approfonditamente dei tumori dell’urotelio, della prostata e del rene, con un approccio multidisciplinare, dinamico e decisamente originale, che vedrà confrontarsi molti esponenti di spicco della comunità clinica provenienti da tutta Italia e tra cui non mancheranno i professionisti del nosocomio di Verduno.

Il convegno ha carattere nazionale e accoglierà fino a 100 partecipanti. L’evento, a partecipazione gratuita , è accreditato per gli specialisti di Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Urologia, medici di Medicina Interna e medici di Medicina Generale, infermieri e biologi. Le iscrizioni sono aperte sul sito: www.mb-meeting.com

Attraverso i congressi, i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente sono ospitati nel suo auditorium, l’Ospedale di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore.