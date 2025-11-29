Liceo delle Scienze Gestionali: l'ITIS Cuneo apre le porte il 3 dicembre

L’IIS Delpozzo di Cuneo inaugura una nuova frontiera dell’istruzione con l’attivazione del Liceo delle Scienze Gestionali, a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Questo percorso nasce dall’intento di coniugare tradizione e futuro, unendo umanesimo, tecnologia e sensibilità imprenditoriale in un contesto pensato per valorizzare il territorio e il vero spirito del Made in Italy.

Le “aule tematiche” dell’istituto, già da tempo punto di riferimento per l’innovazione scientifica e tecnologica, offrono ambienti studiati per favorire apprendimento attivo e pensiero critico: ogni disciplina trova uno spazio su misura, dando vita a un’esperienza formativa dinamica e interdisciplinare.

Il piano di studi del Liceo delle Scienze Gestionali combina le materie classiche dei licei — Italiano, Storia, Filosofia, Matematica — con solide basi economico-giuridiche, discipline economiche, diritto, informatica e due lingue straniere (inglese e francese), scelte anche in rapporto alla rilevanza del legame con l’area transalpina per il territorio cuneese. A queste si aggiungono materie come storia dell’arte e design: l’obiettivo è formare studenti in grado di leggere, comunicare e valorizzare la bellezza, la qualità e la creatività che rendono unico il Made in Italy.

Secondo la dirigenza — e grazie a un confronto con università, associazioni d’impresa e artigiani locali — le piccole e medie imprese del territorio (molte a conduzione familiare) hanno bisogno di giovani preparati, capaci di affrontare mercati globali e di innovare. Così, il liceo non si limita a trasmettere conoscenze scolastiche, ma punta su competenze gestionali, digitali e comunicative, utili sia all’ingresso nel mondo del lavoro sia come base per studi universitari in economia, management, giurisprudenza, ingegneria gestionale, beni culturali, turismo.

Al centro del progetto ci sono laboratori STEM, alternanza scuola-lavoro (PCTO) e stretti rapporti con imprese e realtà produttive locali: gli studenti potranno sperimentare percorsi di impresa simulata, realizzare progetti concreti e avvicinarsi al mondo reale del lavoro fin dal liceo.

L’idea è chiara: offrire una formazione completa, che non separi cultura e lavoro, scienza e creatività, impresa e territorio. Questo liceo nasce per valorizzare le radici di Cuneo — cultura, artigianato, design, qualità — ma con uno sguardo al futuro: un mondo in cui sapere, innovazione e bellezza possono convivere e generare valore.

In breve: con il Liceo delle Scienze Gestionali, l’ITIS Delpozzo propone un modello educativo moderno e flessibile, che prepara i giovani a essere protagonisti consapevoli del cambiamento. Competenza, creatività e radicamento sul territorio diventano gli strumenti per dare forma a progetti reali — e, forse, al futuro del Made in Italy.