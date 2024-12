Furto di rame tra Airole e Bevera: ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia

AGGIORNAMENTO DELLE 8.45. Terminati i lavori di ripristino della Cuneo-Ventimiglia. Nonostante il lavoro eseguito in fretta, il primo treno verso Breil e verso il Piemonte ha subito 90 minuti di ritardo. Del caso si sta occupando la Polizia Ferroviaria di Ventimiglia, mentre ora la circolazione dei convogli è ripresa regolarmente.

Ancora disagi per i passeggeri della linea Cuneo-Ventimiglia. Stavolta a mettersi di mezzo sono addirittura i ladri. Da questa mattina, infatti, a causa del furto di rame al posto movimento tra Airole e Bevera la circolazione tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya è interrotta.

In questo momento gli operai sono sul posto per risolvere il guasto e non appena il problema sarà risolto riprenderà la circolazione regolare.

L'Osservatorio ferrovia del tenda segnala intanto che il Regionale 22952 Ventimiglia delle 6:18 che dovrebbe giungere in stazione a Cuneo alle 9:19 è ancora in attesa di partire da Ventimiglia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO