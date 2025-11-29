VOLLEY A1F / Derby amaro per Cuneo, Novara passa per 0-3

Penultima giornata del girone d’andata e atmosfera da grande evento al palazzetto dello Sport di Cuneo: la Honda Cuneo Granda Volley accoglie infatti la corazzata Igor Gorgonzola Novara per un derby che profuma di snodo cruciale per entrambe.

Un match importante giocato davanti a una bella cornice di pubblico, con 1280 spettatori presenti. Da una parte, le Zanzare di Bernardi, quinta forza del campionato, in cerca di punti per restare agganciata al treno di testa e mettere margine sulla sesta posizione.

Dall’altra, le Gatte di Salvagni, che arrivano invece da un novembre amaro e si trovano davanti a un bivio: rilanciarsi in zona Playoff o scivolare nella bagarre di bassa classifica, sempre cortissima e senza margine d’errore.

La partita è aperta con le formazioni che durante il saluto indossano la maglia rossa con il numero antiviolenza 1522 in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Le Gatte, nonostante il sostegno del pubblico di casa, faticano a trovare ritmo e continuità: la fiammata d'orgoglio nel secondo set mette in difficoltà le novaresi, però resta uno sprazzo isolato e Novara porta a casa l'intero bottino.

Biancorosse che partono con un sestetto rivisitato, lo stesso messo in mostra nel finale della partita con Bergamo con dentro Koulisiani e Marring per Cecconello e Pritchard. Gran partenza di Novara, che fin da subito fa la voce grossa in tutti i fondamentali e allunga 1-5. Le Gatte provano a rispondere, ma le Zanzare conducono trascinate da una super Tolok: 7-11, 9-15, 12-17, per poi chiudere in scioltezza 14-25.

Secondo set al cardiopalma: bella partenza delle cuneesi, 2-0 e 4-1. Ora con coraggio ed entusiasmo le Gatte ingranano la marcia giusta, ma le Zanzare restano agganciate e recuperano sull’8. Si procede in parità con Pucelj, Marring e Diop sugli scudi, poi break di Novara sul 13-15, subito ricucito dalle biancorosse. Le Zanzare ora cambiano però marcia: 15-18. Salvagni richiama le sue e fiammata di Cuneo sul finale: da 17-20 a 21-20, con Signorile al servizio. Novara non ci sta e pareggia: Pucelj a segno per il 23-22. Tolok di prepotenza, out Marring in attacco e la chiude Herbots, 23-25.

Dentro Cecconello per Koulisiani nel terzo parziale. Inizio in parità, poi fuga delle ospiti, 5-8. Salvagni ferma il gioco, ma Novara preme sull'acceleratore e va in fuga, mettendo pressione al servizio e in attacco: 9-14. Sull'11-17 entrano Pritchard e Allaoui per il doppio cambio, ma le Zanzare si tengono strette il vantaggio e chiudono 14-25.

Premiata MVP del match Lina Alsmeier con 10 punti messi a segno, di cui un ace, il 71% di ricezione positiva e il 35% di perfetta. Top scorer Tolok con 18 punti, seguita da Bonifacio a 9 e Herbots a 8. Per le Gatte miglior realizzatrice Marring con 11 punti, poi Diop (8) Pucelj (7).

Prossimo appuntamento per le Gatte domenica 7 dicembre in trasferta a Pesaro per l’ultima giornata del girone d’andata. Avversaria la Magebox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile opposta a Diop, al centro Keene e Koulisiani, in banda Marring e Pucelj, libero Bardaro.

Igor Gorgonzola Novara: in regia Cambi con Tolok sulla diagonale, al centro Bonifacio e Baijens, in banda Alsmeier e Herbots, libero De Nardi.

PRIMO SET

Gran partenza di Novara che fa la voce grossa fin da subito e allunga 1-6 con Alsmeier al servizio. L’errore dai 9 metri sblocca le Gatte, ma Novara fa subito il cambio palla, 2-7. Le biancorosse rosicchiano qualche punto, ma le novaresi conducono: 4-8 e 6-9. Tolok trascina le sue con una grande prestazione in attacco: 8-13 e 9-15, con Salvagni che si gioca il secondo time out. Diop sblocca le cuneesi e sul 10-16 entra Magnani in ricezione per Marring. Novara continua però a spingere forte al servizio: 12-17 e 12-20, per poi chiudere 14-25. Top scorer Tolok con 8 punti.

SECONDO SET

Piccolo break Cuneo in avvio, 2-0 e piccolo allungo, 4-1, con Koulisiani e Marring. Novara subisce, poi recupera, ma le Gatte si tengono stretto il break: 7-5 e 8-6, per poi recuperare, 8-8. Si procede in parità, poi break Novara sul 13-15 e time out Cuneo. Mani out di Marring che riporta le Gatte a -1 e poi Keene per la parità. Ancora allungo Novara, 15-18 e altro time out Cuneo. Le biancorosse si portano a -2, 17-19 e time out Bernardi. Gatte a -1 e poi parità, 20-20. Mani out di Novara e murata Tolok: 22-20. Risposta focosa delle Zanzare, ancora parità, 22-22. Pucelj e Tolok a segno, 23-23. Out Marring e la chiude Hertobs, 23-25.

TERZO SET

Dentro Cecconello per Koulisiani e parte bene Cuneo, 2-0, subito ripreso dalle ospiti, 2-2 e ancora parità. Break Novara 5-7 e allungo 5-9. Le biancorosse rosicchiano due punti, 7-10, ma Novara preme sull'acceleratore, 7-11 e 8-13, con imprecisioni nel campo cuneesi. Sul 9-15 Cecconello sblocca le Gatte in primo tempo, ma le Zanzare procedono la loro marcia: 11-17 e doppio cambio con dentro Pritchard e Allaoui. Novara però allunga ancora: 12-21. Le Gatte rosicchiano qualche punto, ma le novaresi chiudono ancora 14-25.