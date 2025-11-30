"Regala un Sorriso" in Vaticano: l'associazione piemontese incontra Papa Leone XIV

Un momento di grazia e rinnovato impegno per i fondatori di "Regala un Sorriso Piemonte OdV". Carmelo Franceschini, Daniele Sobrero e Vincenzo Pizzonia hanno incontrato Papa Leone XIV in occasione dell'Udienza Generale di mercoledì a Roma, portando con sé la storia di un'associazione che da cinque anni mette in primo piano il benessere dei piccoli pazienti piemontesi.

Il Santo Padre ha accolto con interesse i tre promotori, ricevendo in dono la locandina di "Regala un sorriso 2026", una maglia personalizzata a lui dedicata, un’icona della Madonna dei Fiori di Bra, un’immagine del Beato Cottolengo ed un lavoro svolto dai bimbi delle Scuole primarie e secondarie di primo grado di Alba sul tema proposto dalle Paoline Albesi dal titolo “Giornalisti per un giorno”, ispirato dall’invito di Papa Francesco ai giornalisti di “cercare e pubblicare buone notizie come i cercatori d’oro”. Al termine dell'incontro, Papa Leone XIV ha autografato le maglie indossate dai fondatori.

Un segnale di benedizione che arriva nel momento cruciale per il quinto anno dell'associazione: l'ambizioso progetto di acquisire un ecografo per il Pronto Soccorso Pediatrico e un mammografo di ultima generazione per la prevenzione oncologica, destinati all'Ospedale di Verduno.

I numeri di questa realtà solidale parlano da soli: 145mila euro già donati (115mila a Verduno, 30mila al Regina Margherita di Torino), 12 comuni coinvolti nel progetto, e una lunga lista di apparecchiature salvavita già consegnate ai reparti di Pediatria, Pneumologia e Neurochirurgia infantile.

“Scopo del nostro progetto – spiegano i fondatori -, è aiutare a curarsi a chilometro zero, cercando di ridurre stress e fatiche ai piccoli pazienti e trasferte faticose ed onerose alle famiglie”.

Dal 2022, Regala un Sorriso ha donato alla Pediatra del nostro Ospedale, un macchinario per la respirazione, utile a curare le allergie dei piccini; un ecografo, con sonde, utile agli organi interni; una culla termica neonatale; una lampada per fototerapia, per ittero neonatale; un respiratore CPAP e, inoltre, ha provveduto a sostenere gli oneri di una consulenza in Pneumologia, per supportare gli specialisti della Pediatria.

L’Associazione ha fatto donazioni anche ai Reparti di Pneumologia e Neurochirurgia Infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

«La visita al Santo Padre – affermano Franceschini, Sobrero e Pizzonia -, è un momento di stimolo, che dona nuove forze e certezze, di grande aiuto per raggiungere gli obiettivi prefissati; perché, come dice il motto dell’Associazione, 'Fare del bene fa stare bene'".



