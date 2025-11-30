VOLLEY A3 - L’uragano San Giustino non si ferma: Savigliano ko 3-0

Non basta un Monge-Gerbaudo Savigliano generoso a frenare la cavalcata dell’ErmGroup Altotevere San Giustino, che sbanca 3-0 il PalaSanGiorgio e allunga a cinque la striscia di vittorie consecutive nel Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

La cronaca del match

I ragazzi di Simone Serafini giocano a tratti alla pari contro una delle squadre più in forma del Girone Bianco ma non danno mai la sensazione di poter allungare in un parziale per conquistarlo. Al netto di un terzo set sicuramente più equilibrato, infatti, gli altotiberini confermano il loro ottimo stato di forma e, trascinati dai soliti Biffi, Cappelletti e Quarta, si prendono tre punti complessivamente meritati.

I primi due set, come detto, sono quasi fotocopia. Altotevere trova sempre un primo allungo attorno al sesto punto e poi “spaccano” i parziali allungando ancora prima della metà. Per due volte, Serafini si gioca i time-out già prima del 16° punto, ma non riesce mai a ricucire sui ragazzi di Bartolini, sicuramente più incisivi in ricezione e al servizio (alla fine del match, sarà appena una la battuta vincente saviglianese, messa a referto da Carlevaris nel primo set).

Il terzo è sicuramente un’altra storia. Le due squadre lottano a lungo alla pari con un andamento “a elastico”: l’ErmGroup allunga, Savigliano ricuce, quindi lo scenario si ripete per altre due volte, sempre con i time-out a svoltare la contesa. Lo strappo decisivo, però, è ancora degli umbri, che limitano l’ennesimo rientro piemontese e chiudono con un primo tempo vincente di Quarta: 23-25 e 0-3.

I sestetti iniziali

Coach Simone Serafini propone il consueto sestetto, con la diagonale Pistolesi-Rossato, Schiro e Sacripanti bande, Bonola e Ballan al centro. Libero Prosperi Turri.

Coach Bartolini risponde con Biffi in palleggio, Marzolla opposto, Alpini e Cappelletti schiacciatori, il top scorer di categoria nel ruolo Quarta e Compagnoni al centro. Libero Pochini.

Primo set

A partire leggermente meglio è San Giustino, che prova subito a mettere la freccia con un bel muro su Rossato. Savigliano prova a ricucire con un buon turno al servizio di Schiro, ma gli ospiti scappano con il tocco morbido di Marzolla e il bel primo tempo di Alpini: 7-11 e primo time-out per Serafini. Al rientro in campo, però, la pipe di Schiro termina out e l’attacco di Rossato è murato, con i tiberini che lasciano il servizio solo sull’8-13. Il Monge-Gerbaudo prova un timido rientro con l’ingresso di Carlevaris al servizio, che trova subito un ace, costringendo Bartolini a fermare precauzionalmente il gioco (19-23). È un altro subentrato, Rainero, a sfiorare il muro al rientro in campo (palla fuori di poco), ma gli ospiti trovano comunque il punto che vale cinque set-point. Annullato il primo, è Cappelletti a chiudere i conti con una bella diagonale, confermata dal video-check (20-25).

Secondo set

I piemontesi partono bene, portandosi subito sul 2-0, ma San Giustino non ci sta e ricuce subito lo strappo. L’ace di Alpini vale il 5-7. Sono due servizi vincenti consecutivi di Biffi (il primo “individuato” dal video-check) a favorire il nuovo allungo umbro: 8-11 e time-out Savigliano. Una palla contesa tra Rossato e Marzolla genera una svolta importante al match, perché il direttore di gara assegna il punto ai padroni di casa ma, dopo una lunga revisione al video-check, inverte la decisione e alla ripresa del gioco i Bartolini-boys trovano anche un altro punto: 9-14. Un attacco a tutto braccio di Alpini aggiorna il massimo vantaggio del set: 10-16 e nuovo time-out di Serafini. È un attacco vincente di Marzolla a regalare cinque palle-set ai suoi. Savigliano annulla il primo con Rossato ma è ancora Cappelletti a mettere giù l’ultimo pallone: 20-25 ancora e 0-2.

Terzo set

L’inizio è in equilibrio, con Rossato “on fire” che piazza subito muri su Marzolla (1-3). Sono gli ospiti, però, a mettere di nuovo la freccia fino al 6-10, spingendo Serafini a fermare subito il gioco per evitare uno scenario simile ai due parziali precedenti. Questa volta la scelta paga, perché con Pistolesi al servizio Savigliano trova tre punti consecutivi riportandosi a -1: 9-10 e time-out ErmGroup. Si gioca sui nervi, perché questa volta è San Giustino a rientrare meglio in campo e a scappare di nuovo: 10-14 grazie a due errori gratuiti di Savigliano. I piemontesi fermano di nuovo il gioco e si rifanno di nuovo sotto, ancora con due muri consecutivi di Rossato su Marzolla (13-14). Savigliano torna a impattare sul 16-16 con un muro di Schiro, ma gli ospiti approfittando di qualche indecisione della ricezione biancoblù per trovare un nuovo allungo: 17-21. Savigliano si rifà sotto ancora una volta fino al 22-23, sciupa anche la palla del 23 pari ma si mette le mani nei capelli sul tocco morbido di Alpini che beffa il muro a tre dei padroni di casa (22-24). Il primo match-point va a vuoto, ma sul secondo è un primo tempo di Quarta a fare 23-25.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro, con l’omaggio della maglia offerta da Volley Sport Torino è premiato Jacopo Biffi. “In questo momento, bisogna prendere atto della situazione in cui siamo, senza troppi giri di parole. L’unica soluzione è quella del lavoro, non dobbiamo fare altri ragionamenti. Fin qui, stiamo pagando alcuni fondamentali in cui siamo stati inferiori agli avversari di turno: dobbiamo lavorare e i risultati arriveranno” – le parole del team manager Marco Botta.

Monge-Gerbaudo Savigliano-ErmGroup Altotevere San Giustino 3-0

Parziali: 20-25, 20-25, 23-25

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 17, Schiro 13, Sacripanti 8, Ballan 3, Bonola 6, Prosperi Turri (L); Carlevaris 1, Galaverna, Rainero, Rabbia (L2); N.E. Quaranta, Guiotto, Girotto. All. Serafini.

ErmGroup Altotevere San Giustino: Biffi 2, Marzolla 15, Alpini 16, Cappelletti 14, Compagnoni 6, Quarta 5, Pochini (L); Favaro, Procelli; N.E. Tesone, Cipriani, Marra. All. Bartolini.

Durata set: 26’, 30’, 29’