VOLLEY A1F / Cuneo-Novara 0-3, Salvagni: "C'è rammarico per la partenza" [VIDEO]

Derby amaro per la Honda Cuneo Granda Volley che esce dal match della dodicesima giornata senza punti. Le Gatte di coach Salvagni hanno affrontato l'Igor Gorgonzola Novara, una delle big del campionato, reduce dal 3-0 con Macerata e dalla vittoria all'esordio in Champions League. La corazzata piemontese ha potuto anche contare sul rientro di Tatiana Tolok, rientrata dopo l'operazione alla spalla.

Per le biancorosse un match che si prospettava impegnativo e così è stato: le Zanzare hanno imposto ritmo e gioco fin da subito, allungando fin dai primi scambi senza più guardarsi indietro. Sono così scivolati via il primo e il terzo set, chiusi entrambi 14-25.

Tutt'altra storia il secondo parziale, in cui le biancorosse sono state autrici di una grande partenza: 4-1, costringendo Novara a rincorrere e a ricucire il gap. Set in parità, poi allungo novarese 15-18. Sul 17-20 è arrivata la rimonta delle Gatte che si portano fino 21-20 con un parziale di 4 punti. Novara ha poi fatto valere la propria superiorità tecnica e fisica chiudendo 23-25, ma le biancorosse hanno mostrato di essere presenti.

A parte questa fiammata, le cuneesi hanno però faticato in tutti i fondamentali e non sono riuscite a impensierire una corazzata come le Zanzare, che hanno così conquistato l'intera posta in palio. Buona la prova di Marring, partita titolare al posto di Pritchard, che ha chiuso con 11 punti, ma non sono bastati alle biancorosse per dare la zampata vincente e conquistare almeno un set.

"C'è rammarico per la partenza del primo set, ancora una volta siamo partiti senza aggressività tecnica. Quando giochi contro dei campioni come loro ti concedono solo una possibilità e noi nel secondo set ce la siamo lasciati scappare" commenta coach Salvagni a fine partita.

"Novara oggi ha fatto una partita al servizio straordinaria, ci ha messo davvero in difficoltà".

Concorda con lui l'Assistant Coach Paola Cardullo: "Siamo partiti con il freno a mano tirato, poi siamo riuscite a recuperare con un grande secondo set ma è mancato ancora qualcosina. Ci serve più aggressività al servizio, nelle ultime uscite è calata".

Adesso le Gatte avranno una settimana per recuperare e ritrovare l'intesa per provare a dare uno scossone alla classifica. Le prossime avversarie saranno le Tigri della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Appuntamento a domenica 7 dicembre in trasferta a Pesaro.