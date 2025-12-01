Fiori rossi da Garessio per dire no alla violenza di genere

Tanti fiori rossi per dire no alla violenza sulle donne.

Con un progetto delicato e innovativo l'associazione garessina Ardena ha scelto di proporre un laboratorio creativo, per dire no alla violenza di genere.

Il laboratorio, che si è svolto lo scorso martedì 25 novembre, è stato scelto tra le numerose iniziative diffuse all'interno del programma del festival fiorentino "L'eredita delle donne" di Serena Dandini.

La kermesse, dedicata all’empowerment femminile, ha coinvolto diverse zone italiane con oltre 500 progetti nelle diverse regioni e tra quelli selezionati c'è stato anche Garessio.

"In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne - spiegano da Ardena -, abbiamo proposto un laboratorio collettivo di ceramica dedicato alla creazione di mazzetti di fiorellini. Ogni partecipante ha modellato un pezzo unico, lavorando con le proprie mani il materiale che evoca trasformazione, resistenza e rinascita. I manufatti, accompagnati da messaggi di sostegno, verranno donati a centri antiviolenza e donne in case di riposo, trasformando la creatività in un gesto concreto di solidarietà e accoglienza. La ceramica fredda diventa terapia favorendo la riconnessione con se stesse e la condivisione di storie. Ogni oggetto sarà personalizzato da frasi di sostegno che richiamino la forza e la resilienza femminile".