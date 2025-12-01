Rifreddo in festa con il pranzo degli anziani e la festa del Ringraziamento

C’era davvero un bel clima domenica nel Laboratorio del Paesaggio Montano per il pranzo degli anziani organizzato dal Comune.

Un evento che da anni vede il comune impegnato nell’intento di ringraziare per quanto fatto gli anziani del paese e che, negli ultimi anni, si è fuso con le celebrazioni della festa del Ringraziamento, dando così vita ad un intera giornata di festa.

La giornata, come di consueto, è partita con la Santa messa delle 11.15 e che poi, tra una ricorrenza ed un momento di socialità, ha portato tutti nel Laboratorio del Paesaggio Montano per il grande pranzo comunitario e per il successivo momento musicale.

Dal punto di vita culinario i partecipanti hanno potuto gustare piatti classici della tradizione piemontese, preparati dal pastificio Martino di Rifreddo e dalla gastronomia “Petali di Margherita” di Sanfront e serviti dai consiglieri comunali e dai volontari. Tutte pietanze molto apprezzate che sono state intervallate da un sottofondo musicale affidato ai fisarmonicisti e suonatori del carnevale.

“É sempre un momento molto apprezzato e partecipato – ci ha spiegato il sindaco Elia Giordanino - l’evento inoltre ci sembra un buon modo per dimostrare la nostra riconoscenza per chi in tanti anni di vita ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della nostra comunità”.

A fine pranzo è stata ancora la musica a creare una simpatica atmosfera tra Amministratori e partecipanti al pranzo ed a introdurre la parte dedicata alla premiazione. Seconda parte che ha visto il Comune offrire a chi è un po' più in là con gli anni un piccolo omaggio. In quest’ottica sono stati premiati la signora più “esperta” del paese presente, Leonilda Cavallo e il più anziano signore tra i presenti Benito Delfiore. A seguire poi è stato consegnato un piccolo dono a Chiaffredo Farina e a Bartolomeo Bibbio, mentre per quanto riguarda le signore Seconda Paseri, Modestina Borghino, Margherita Tesio e Eufemia Bossa.

Continua il sindaco: “Un grazie speciale al Pastificio Artigianale Martino di Rifreddo per avere offerto le lasagne, al gruppo Alpini ANA di Rifreddo per aver offerto i panettoni, a La Fattoria di Bernardi Paolo per aver offerto il formaggio, a Tuttonatura di Rifreddo per i fiori, alla Coldiretti di Saluzzo per le targhe, alla gastronomia “Petali di Margherita” di Brondino Alessia di Sanfront per lo squisito menu, alla panetteria “Perasso Livio” di Rifreddo, agli amici di San Bernardo e gli Alpini per le caldarroste, ai Suonatori del Carnevale per aver allietato la giornata con la loro musica, al parroco Don Angelo Vincenti e al Luogotenente Patrizio Sau per la loro presenza e ai consiglieri comunali e volontari per il servizio e la disponibilità: Grazie a tutti!”.

Dopo le foto la festa è proseguita con convivialità fino al tardo pomeriggio. Una giornata ben riuscita che dimostra come le persone anziane se gli vengono proposte attività di loro interesse sono tutt’altro che restie alla vita sociale.