Ad Alba "Tipicamente uniche" rafforza la collaborazione tra le associazioni commercianti

Si è conclusa ad Alba con grande successo la quarta edizione di "Tipicamente Uniche", l'evento che ha visto protagoniste Alba, Bergamo e Parma, le tre Città Creative UNESCO per la Gastronomia italiane, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, nell'ambito della 95ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

L'iniziativa, promossa dalle Associazioni Commercianti Confcommercio delle tre città, ha rappresentato un momento di grande visibilità per le eccellenze enogastronomiche dei territori, consolidando ulteriormente la rete di relazioni e sinergie avviata nel 2022 con la sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Lo spazio espositivo dedicato all'interno del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba - in collaborazione con l'Ente Fiera di Alba - ha accolto un pubblico numeroso e qualificato, composto da visitatori nazionali e internazionali, che ha potuto scoprire e degustare i prodotti tipici delle tre zone, approfondendo la conoscenza del tour turistico congiunto realizzato dalle agenzie di incoming Langhe Experience, Brembo Viaggi e Parma Incoming.

GLI APPUNTAMENTI

Sabato 29 novembre la sala consiliare del Comune di Alba ha ospitato la conferenza stampa istituzionale alla presenza delle Amministrazioni comunali delle tre Città Creative e delle rappresentanze delle rispettive Associazioni Commercianti, un momento che ha permesso di illustrare i progetti comuni di promozione e valorizzazione enogastronomica dei territori, ribadendo l’impegno condiviso messo in atto per il loro sviluppo.

Le giornate hanno poi visto protagonisti due straordinari Cooking Show nella Sala Beppe Fenoglio nel Cortile della Maddalena: quello dello Chef Roberto Proto, del ristorante una stella Michelin "Il Saraceno" di Cavernago (BG), che ha conquistato il pubblico con la sua filosofia di cucina che coniuga eleganza, creatività e rispetto per la tradizione, e in seguito quello dello Chef Michele Pedretti, del ristorante "KM90 Ristobottega Emiliana" di Fidenza (PR), che ha raccontato il profondo legame con il territorio emiliano attraverso sapori e materie prime selezionate.

All’inaugurazione della due giorni albese erano presenti il sindaco di Alba Alberto Gatto insieme alla vice sindaco e assessora alle Città Creative Unesco Caterina Pasini, la sindaca di Bergamo Elena Carnevali e il vicesindaco di Parma Lorenzo Lavagetto. Sono intervenuti anche: per l’Associazione Commercianti di Parma il presidente Vittorio Dall’Aglio e il direttore generale Claudio Franchini; per l’Associazione Commercianti di Bergamo il vicepresidente vicario Luciano Patelli, il vicepresidente Cristian Botti e il direttore Oscar Fusini; per l’Associazione Commercianti di Alba il presidente Giuliano Viglione, il direttore Fabrizio Pace e il vice direttore Silvia Anselmo.



UN IMPULSO PER IL TURISMO

"Tipicamente Uniche", giunta alla sua quarta edizione, si conferma un format vincente che rafforza di anno in anno non solo il legame tra le Associazioni commercianti delle tre Città UNESCO per la Gastronomia, ma rappresenta anche un importante impulso per il turismo dei territori grazie al tour itinerante organizzato tra Alba, Bergamo e Parma. Il pacchetto turistico congiunto, che propone un viaggio tra eccellenze culinarie e vinicole, paesaggi unici e patrimoni artistici, si rivolge in particolare ai mercati internazionali, europei ed extra europei, contribuendo a promuovere un'offerta turistica integrata di grande qualità.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato la quarta edizione di Tipicamente Uniche nel contesto della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba – affermano per ACA il presidente Giuliano Viglione e il Responsabile dell’Ufficio Marketing del territorio Marco Scuderi –. Una collaborazione nata su basi solide e condivise che, pur nelle rispettive specificità, rappresenta un esempio virtuoso di come territori unici possano unirsi per valorizzare eccellenze, tradizioni e professionalità, generando nuove opportunità. Ringraziamo le Amministrazioni comunali di Alba, Bergamo e Parma per il sostegno istituzionale, l'Ente Fiera di Alba per la collaborazione, le Associazioni commercianti di Bergamo e Parma per la continuità nella realizzazione del progetto, gli chef Proto e Pedretti per la loro partecipazione, e tutti i visitatori che hanno reso possibile questo successo. Il bilancio di questi quattro anni conferma che si sono verificate tutte le condizioni per proseguire con entusiasmo questa manifestazione che offre un momento di visibilità e promozione eccezionali ai prodotti delle tre Città Creative UNESCO per la Gastronomia».

Dichiarano il sindaco di Alba Alberto Gatto e la vice sindaco e assessora alle Città Creative Unesco Caterina Pasini: «È stato un vero piacere accogliere nella nostra città la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, e il vicesindaco di Parma, Lorenzo Lavagetto. Prosegue e si rafforza il bellissimo rapporto di collaborazione tra le tre amministrazioni e tra le rispettive associazioni di categoria del commercio. Insieme all’Ente Fiera di Alba, all’Ente Turismo e all’Associazione Commercianti Albesi stiamo portando avanti diverse iniziative per promuovere in modo sinergico i prodotti enogastronomici e le peculiarità dei nostri territori. Il legame tra le tre città continua ormai da anni, nonostante l’alternarsi dei sindaci: un esempio concreto di come, quando l’obiettivo è valorizzare i nostri territori, si possa lavorare uniti e compatti. Un sentito ringraziamento va alle tante persone che in questi anni hanno lavorato con straordinaria dedizione per Alba e per il territorio di Langhe e Roero. Le stelle Michelin che impreziosiscono i nostri ristoranti, l’eccellenza della nostra cucina e i riconoscimenti UNESCO hanno aperto nuove porte e nuove collaborazioni anche a livello internazionale. Continuiamo su questa strada, con orgoglio e con una visione condivisa per il futuro dei nostri territori».