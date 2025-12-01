Venerdì 5 dicembre alle ore 21, a Savigliano, presso Palazzo Taffini d’Acceglio, via Sant’Andrea 53, l’associazione Culturale Panta Rei ha organizzato un evento dal titolo “Difendere la vita, difendere la libertà: no alle esecuzioni in Iran”.

L’evento sarà presentato e moderato dal presidente dell’Associazione avv. Carla Sapino e avrà come relatori l’avv. Maurizio Paoletti, vicepresidente dell’associazione, il dott. Khosro Nikzat, presidente dell’Ordine dei medici e dei farmacisti iraniani residenti in Italia, e della dott.ssa Elham Nikzat responsabile dell’Assiciazione Donne Democratiche Iraniane(Nord Italia).

L’avv. Paoletti descriverà la storia dell’Iran, soffermandosi sul passaggio dalla dittatura monarchica, instauratasi negli anni ‘20 dello scorso secolo, ad una dittatura teocratica, dal 1979 fino ai giorni nostri.

Il dott. Khosro Nikzat e la dott.ssa Elham Nikzat evidenzieranno come le speranze di libertà che avevano alimentato la rivoluzione furono tradite, sostituite da un regime integralista islamico con arresti ed esecuzioni arbitrari di massa, censura ed eliminazione fisica o politica di tutti gli oppositori, ponendo l’accento sulle esecuzioni che, ogni 4/6 ore, vengono eseguite nel paese e la violenza che viene continuamente scatenata sulle donne.

La data è stata scelta volutamente a cavallo tra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (prevista per lo scorso 25 novembre) e la Giornata Internazionale dei Diritti Umani (stabilita per il prossimo 10 dicembre), in quanto l’associazione Panta Rei crede completamente nei valori che le due giornate vogliono esprimere e gli abusi che vogliono combattere.

L’evento, dati gli scopi e le finalità sociali perseguiti dall’associazione (promuovere una cultura della responsabilità condivisa e di cooperazione che coinvolga tutti i cittadini), sarà patrocinato da: Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato regionale per i Diritti Umani e Civili - Provincia di Cuneo - e dai Comuni di: Savigliano, Alba, Argentera, Bastia, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Boves, Bra, Castelletto Stura, Cervasca, Cervere, Ceva, Dogliani, Entracque, Farigliano, Frabosa Soprana, Lagnasco, Manta, Marene, Margarita, Mondovì, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Morozzo, Paroldo, Piozzo, Roaschia, Roburent, Torre Mondovì, Trinità, Valdieri, Villanova Solaro e della Banca CRS (Cassa di Risparmio di Savigliano)