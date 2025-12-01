Il Liceo Scienze Gestionali del Delpozzo e le sfide del crowdfunding nella Provincia Granda

Il nuovo Liceo Scienze Gestionali promosso dall’IIS Mario Delpozzo ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di imprenditori che, pur partendo dalle solide basi dell’imprenditoria locale, sappiano sviluppare nuove attività produttive o potenziare le piccole e medie aziende già presenti sul territorio.

Nei giorni scorsi su alcuni quotidiani si è parlato di crowdfunding, ovvero di un progetto che si prefigge di mobilitare più capitali per PMI e startup, favorire l’inclusione finanziaria e la partecipazione dei cittadini, stimolando l’innovazione sociale ed economica.

Il percorso liceale dell’Istituto Delpozzo, oltre alle materie umanistiche e alle STEM, ha previsto lo studio di discipline giuridiche ed economiche in una logica di apporto innovativo alle imprese locali.

Un esempio di cosa si studierà nelle scienze economiche?

Le forme di finanziamento: dove reperire i capitali necessari all’impresa.

Ogni qualvolta l’imprenditore voglia ampliare il proprio business o ammodernare la propria attività rendendola più efficiente si trova a dover effettuare delle scelte relative alle forme di finanziamento più adeguate. Come evidenziato dall’articolo pubblicato da La Stampa, alcune realtà produttive della nostra provincia utilizzano ancora poco le nuove opportunità di finanziamento che sono oggi disponibili sul mercato accanto a quelle più tradizionali offerte dal settore bancario.

Come spiega la Prof.ssa Robbione, docente di Economia e Diritto, “bisogna puntare allo studio e alla conoscenza di forme di finanziamento come il crowdfunding e le piattaforme che lo promuovono; l’invoice trading come alternativa al factoring; i fondi pubblici destinati a particolari tipologie di imprese (es. giovani o donne); il fondo di garanzia delle PMI; i mini-bond (obbligazioni emesse da piccole imprese); l’utilizzo degli incentivi messi a disposizione da Invitalia attraverso il suo progetto Smart&Start Italia dedicato all’avvio e allo sviluppo delle startup innovative.” Questi sono solo alcuni esempi di come si possono ottenere capitali a condizioni più vantaggiose rispetto al credito bancario.

Ogni modalità di reperimento di capitali presenta dei vantaggi e degli svantaggi, per cui mirare ad una scelta oculata può fare la differenza in termini di costi e risultati finali.

Se sei interessato a saperne di più ti aspettiamo al Delpozzo il 3 dicembre alle ore 16:30 per lezioni aperte e visita dei laboratori e alle ore 18:00 per la presentazione del nuovo percorso di studi Liceo delle Scienze Gestionali.

Per prenotarsi si accede al sito Orientamento del Delpozzo registrandosi al link https://orientamento.itiscuneo.edu.it/iisdelpozzo/