VOLLEY DM / I cadetti del VBC Mondovì conquistano il quinto successo stagionale e salgono al quarto posto

Quinto successo sulle sette partite sinora disputate per i cadetti del VBC Mondovì che al PalaItis superano il Genola per 3-1 (25-18,19-25,25-23,17-25). In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi 3 punti, salgono a quota 16 e si attestano al quarto posto in compagnia dell’ Alba, a -5 dalla capolista Villanova. A -3 dal Boves secondo, a-2 dal Chisola terzo ed a +1 sul Chieri sesto.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, non operando alcun cambio.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano prima sul 13-8, poi sul 20-14, quindi sul 22-17 ed infine senza troppe difficoltà chiudono 25-18

Nella seconda frazione vi è sostanziale equilibrio sino al 14 pari, poi i cadetti del VBC Mondovì accusano un passaggio a vuoto ed il Genola ne approfitta, portandosi prima sul 20-16 e poi chiudendo 25-19.

Nel terzo set partono meglio gli ospiti, che si portano prima sul 9-7 e poi sul 13-10, quindi i monregalesi reagiscono e prima pareggiano sul 16-16b e poi allungano 18-16, ma vengono ripresi sul 21-21. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 23 pari, quando i monregalesi piazzano lo spunto vincente, chiudendo in volata 25-23.

Nella quarta frazione i monregalesi partono forte e si portano prima sul 5-1 e poi sul 10-2, quindi rallentano e così il Genola riesce a recuperare sino a portarsi a -1 (16-17). A questo punto i padroni di casa ritrovano la fluidità di gioco che sembravano aver smarrito e ripartono, piazzando un parziale di 8-1 ed andando così a chiudere 25-17.

Sabato i cadetti del VBC giocheranno a Villar Perosa contro il Val Chisone ottavo con l’ obbiettivo di centrare la sesta vittoria stagionale.

VBC MONDOVI’ – GENOLA 3-1 (25-18,19-25,25-23,17-25)

VBC MONDOVI’: Bernardi (K), Marabotto, Fara, Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L1), Borsarelli, Bertano, Monge, Zvorski, Gallia, Kosara (L2). ALL: Riccardo Gallia