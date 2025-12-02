Stop alla carta d'identità cartacea: il 9 dicembre Open Day al Comune di Mondovì

Come disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo del 20 giugno 2019 sul "Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione" e come recepito dalla circolare numero 76/2025 del Ministero dell’Interno, a partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più considerata valida né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, né ai fini dell’espatrio. A prescindere, dunque, dalla data di scadenza riportata sul documento, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea diventerà inutilizzabile e dovrà essere sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.).

Al fine di agevolare i residenti monregalesi che devono ancora richiedere la suddetta Carta d’Identità Elettronica, allora, il Comune di Mondovì organizza per martedì 9 dicembre un Open Day riservato esclusivamente alla sostituzione delle carte d’identità cartacee, con accesso libero non-stop dalle ore 8.40 alle ore 20.00 (ultimo accesso alle ore 19.40).

«Un sincero ringraziamento agli uffici comunali e ai singoli operatori - il commento del sindaco Luca Robaldo e del presidente del Consiglio comunale Elio Tomatis - che ancora una volta si dimostrano attenti e disponibili nell’assecondare le esigenze dei cittadini. La normativa europea che impone la sostituzione del documento cartaceo non è di immediata applicazione anche perché dipende spesso dalla proattività dei singoli individui. Come Amministrazione comunale, tuttavia, abbiamo il dovere di agevolare il più possibile la cittadinanza nell’espletamento delle pratiche e così, grazie alla collaborazione degli uffici preposti, abbiamo optato per un Open Day non-stop in un giorno di mercato affinché in tanti ne possano usufruire. Valuteremo, sempre di concerto con gli uffici, di ripetere l’iniziativa anche nel corso del 2026, ricordando comunque che è sempre possibile prenotare un appuntamento per la sostituzione della carta d’identità attraverso l’Agenda Smart del Comune di Mondovì ovvero telefonando allo 0174. 559914 (mercoledì dalle 14.15 alle 16.45 e venerdì dalle 15.15 alle 16.45)».