Eurochocolate, una grande festa del cioccolato "Sulla bocca di tutti"

Dopo la sospensione del 2020, dovuta alla pandemia, e il successivo spostamento per ben tre edizioni nei padiglioni di Umbria Fiere, Eurochocolate torna nel centro storico di Perugia, dal 15 al 24 Novembre 2024, per celebrare il trentennale nei luoghi dove la famosa kermesse ha avuto inizio.

Il claim di quest’anno è “Sulla bocca di tutti”. Così ad accogliere i visitatori, su un palco allestito in Piazza IV Novembre, vi sarà un’originale collezione di divani a forma di bocche al cioccolato, opera della collaborazione tra maîtres chocolatiers.

Le strade di Perugia, città del cioccolato per antonomasia, patria della Perugina e del Bacio, saranno invase da migliaia di visitatori che si accalcheranno intorno agli stand di artigiani e produttori di cioccolato, mentre effluvi e aromi a cielo aperto delizieranno grandi e piccini. Perugia si trasforma nel paese dei balocchi, dove non si diventa ciuchi come Lucignolo, perché il cioccolato è un alimento prezioso dalle infinite proprietà nutritive che fa bene anche allo spirito e solleva l’animo, riconciliando con la vita.

Una grande festa ci aspetta a Perugia, con cioccolato buonissimo proveniente da tutto il mondo: Colombia, Perù, Madagascar, Gabon, India, Filippine, Brasile, Venezuela, Ecuador, Repubblica Dominicana, El Salvador, Hawaii, Thailandia, Indonesia, Uganda, Jamaica, Togo, Grenada, Nicaragua.

Nel centro storico della città si svolgeranno infinite manifestazioni dedicate al “cibo degli dei”: convegni, degustazioni, laboratori di dolcezze, con spettacoli itineranti, esibizioni musicali e performance artistiche che trasformeranno ogni angolo in un palcoscenico a cielo aperto. Ai bambini saranno dedicate attività ludico-didattiche per apprendere, attraverso il gioco e il divertimento, tutti i segreti del buon cacao e cioccolato.

Eurochocolate si impegna anche a promuovere il cioccolato equosolidale, riservando spazio e sostegno ai piccoli produttori di cacao nel mondo, come l’azienda Auro delle Filippine, che presenterà una nuova linea di tavolette di cioccolato prodotto seguendo direttamente tutte le fasi della lavorazione, dalla fava fino alla barretta (bean to bar).

È prevista anche la creazione di un “Osservatorio Internazionale sul Cacao e Cioccolato” la cui lettera d’intenti verrà firmata durante l’evento, grazie all’impegno di Cacao of Excellence e alla collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria. L'Osservatorio avrà il compito di monitorare e promuovere la qualità del cacao e del cioccolato a livello globale, mettendo a disposizione una piattaforma di scambio e innovazione per produttori e ricercatori.

Chi ama il cioccolato non può non ritagliarsi qualche giorno di vacanza per visitare, almeno una volta nella vita, Perugia, splendida città d’arte, storia e cultura e visitare Eurochocolate: questo è proprio l’anno giusto.