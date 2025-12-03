Albero della Solidarietà 2025- Il Natale dei Piccoli

Da quasi due anni, PROGETTO SCALDACUORE ODV ETS con sede a Govone, è presente anche nel comune di Narzole con un numero sempre crescente di volontarie. Capitanato da Sabrina Ilari, si occupano di portare sollievo nei vari reparti di oncologia, chirurgia, pediatria ed ostetricia, in diversi ospedali piemontesi con i loro manufatti.

Le volontarie dell'associazione sono attive anche nelle case di riposo e nelle scuole ed ogni anno per il Natale, creano L'Albero della Solidarietà che quest'anno arriverà a Narzole per la sua terza edizione in una veste tutta bianca e rossa come il drappo del Comune Narzolese.

Un albero creato da manufatti provenienti da tutta Italia che coinvolge attivamente famiglie, associazioni ma anche intere comunità che credono nel vero spirito Natalizio di condivisione e solidarietà tra i popoli.

Quest’anno, l’Albero della Solidarietà ha trovato posto nella bellissima Chiesetta della Madonna delle Grazie"

Abbiamo voluto dedicare questo natale ai “piccoli” che non sono solo i bambini (da cui abbiamo sempre da imparare) ma gli umili, i servitori degli altri che contribuiscono a costruire la pace e l’unità nel mondo, nella società umanaSiamo noi volontari che prendiamo per mano i più deboli non facendoli sentire soli nella malattia, nella cultura del sapere e conoscere, nella vita quotidiana di chi cerca una speranza ed una vita in comunità."

Così si esprime Paola Parazzoli presidente e fondatrice di Progetto Scaldacuore ODV già conosciuta dai bimbi della scuola dell'infanzia e dai loro genitori come Fata Paolina che due anni fa portò il filo rosso dell'Amore nella recita di Natale. L'evento prevede la presenza di moltissime associazioni locali che hanno avvallato la proposta del sodalizio govonese di creare qualcosa tutti assieme.

Non solo un grande Albero nella chiesa detta La Madonnina ma una via intera dedicata al mondo del volontariato, scuola e comunitario.



