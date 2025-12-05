SUPERLEGA /Le pagelle di Cuneo-Milano: una pioggia di insufficienze, si salva solo Zaytsev

BARANOWICZ 5,5: Nei primi due set è in difficoltà anche lui, poco sorretto da una ricezione imprecisa e da attaccanti che non trovano mai il ritmo giusto. Poi il regista di Cuneo inizia a dispensare alcuni tocchi smarcanti dei suoi: molto lucido nella terza frazione, commette anche lui qualche errore di tocco di troppo nel quarto, dove insistere tanto su Feral non paga.

FERAL 5: L'opposto di Cuneo alterna buone cose ad errori anche marchiani, soprattutto nel momento clou del terzo set, quando Cuneo sembrava poter tornare in partita. Con una bella serie in battuta trascina i suoi al quarto, dove però il francesino sbaglia troppo in attacco e al servizio: perde il confronto a distanza con Reggers.

CODARIN 5: Nei primi due parziali attacca con percentuali bassissime, poi è il protagonista della riscossa nel terzo, ma i compagni gli vanno dietro solo per qualche punto. Forse andava maggiormente cavalcato da Baranowicz, visto come era cresciuto nel corso della gara, ma nel quarto torna a fare fatica, soprattutto a muro.

STEFANOVIC 4,5: Addirittura 0% in attacco per quasi due set, a muro non riesce mai a fermare Reggers e gli attaccanti di Milano per larghi tratti, ma in battuta è protagonista due volte di serie che permettono ai suoi di rientrare nel terzo parziale. Nel quarto inizia a fare la voce grossa anche in attacco, ma sulla serie alla battuta di Otsuka Cuneo evapora, al pari del suo centrale serbo.

ZAYTSEV 6: In ricezione talvolta è un difficoltà ma è soprattutto in attacco e al servizio che non riesce a fare male. Esce dall'impasse in avvio del terzo, quando Cuneo sembra poter rientrare in partita: la sfida si allunga al quarto, dove lo Zar è protagonista con alcuni colpi d'autore degni dei suoi giorni migliori. Il resto della squadra però lo aiuta troppo poco, per allungare la sfida al tie break, ma lui è l'unico che merita una sufficienza piena.

SEDLACEK 4: Il giocatore più costante e continuo di Cuneo per una volta tradisce completamente. La classica serata no, in cui all'ex padovano non riesce nulla, sia in ricezione che in attacco, tanto da costringere Battocchio a rimpiazzarlo con Cattaneo.

CATTANEO 5,5: Messo in campo dal suo allenatore non solo per qualche spezzone, fa fatica come tutti i martelli cuneesi, anche se nel terzo parziale è tra i più precisi e mette giù anche qualche pallone importante per allungare la partita. La sconfitta non si può certo imputare a lui.

CAVACCINI 5: Il capitano, solitamente garanzia assoluta, contro Milano soffre tantissimo in ricezione e in difesa sbaglia tocchi e appoggi in una sola serata quanto non gli era capitato finora in tutte le altre gare messe assieme.

BATTOCCHIO 5,5: Quando una squadra va pesantemente sotto come è successo nei primi due parziali inevitabilmente anche l'allenatore non può essere esente da responsabilità. Il coach di Cuneo prova a cambiare qualcosa pescando dalla panchina e alzando la voce durante i time out, ma il quinto set rimane un'illusione.