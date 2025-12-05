VOLLEY AF / Questa sera (ore 21) ritorna TIME OUT WOMEN: ospiti Paola Paggi, Federica Carletti e Claudia Provaroni

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Ospite in studio, in compagnia dei conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi, ci sarà la Team Manager della Honda Cuneo Granda Volley, nonchè ex campionessa del mondo Paola Paggi.

Due i collegamenti in programma. Il primo vedrà come protagonista la schiacciatrice della Megabox Ond. Savio Vallefoglia Federica Carletti, mentre il secondo collegamento sarà con la schiacciatrice dell’Olio Pantaleo Volley Fasano Claudia Provaroni. Non mancheranno le interviste raccolte dalla squadra di Time Out. Questa settimana ai nostri microfoni ci sono Agnese Cecconello (Honda Cuneo), Josephine Obossa (Eurotek Laica Uyba), Peppe Nica (Wash4green Monviso), Anna Davyskiba (Wash4green Monviso), Giulia De Nardi (Igor Novara) e Alessandra Talarico (Futura G. Busto Arsizio).

Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.