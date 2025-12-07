 / Economia

Economia | 07 dicembre 2025, 08:49

Un libro sotto l'Albero: Bisalta Vita rilancia l’iniziativa dedicata alla lettura

Un libro sotto l'Albero: Bisalta Vita rilancia l’iniziativa dedicata alla lettura

Bisalta Vita promuove un gesto che fa bene alla mente e al territorio: l’iniziativa Un Libro Sotto l’Albero. Un modo concreto per sostenere la lettura durante il periodo natalizio e, allo stesso tempo, valorizzare le librerie del nostro territorio.

Dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026, chi acquisterà uno o più libri potrà ottenere il rimborso del 50% del prezzo, fino a un massimo di 50 euro. Per partecipare basta comprare il libro presso una delle librerie convenzionate e allegare lo scontrino alla richiesta di rimborso.

Le librerie aderenti sono:

  • IPPOGRIFO, C.so Nizza 1 e Piazza Europa 3, Cuneo
  • STELLA MARIS, Via Felice Cavallotti 5, Cuneo

Oltre al rimborso, chi partecipa avrà anche un ulteriore sconto del 5% direttamente in libreria, un piccolo incentivo che rende l’iniziativa ancora più accessibile.

L’obiettivo è semplice: avvicinare le persone ai libri, regalare tempo di qualità e rilanciare un’abitudine che spesso mettiamo da parte. Un libro sotto l’albero resta un dono che non passa di moda. E questa iniziativa lo ricorda con chiarezza.

I.P.

