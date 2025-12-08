CALCIO F / La Freedom va sotto di due gol, ma rimonta a dilaga: 5-2 a San Marino

Rimonta, cinque gol, tre punti e tanto entusiasmo. La Freedom FC Women batte 5-2 il San Marino in quel di Cuneo e sale con sempre più forza nelle zone medio-alte della Serie B Femminile: le biancoblu di mister De Martino giocano bene, creano tanto, vanno sotto ma, con una reazione veemente, ribaltano il punteggio per poi dilagare e festeggiare al meglio l'ultima casalinga del 2025. Dopo le gare della domenica, è sesto posto per Errico e compagne, insieme al Brescia con 17 punti che permettono, tra l'altro, alla formazione piemontese di doversi guardare sempre meno indietro.

[Foto Susanna Gerbaudo - Freedom FC Women]

LA CRONACA - 4-4-2 per entrambe le squadre al “Paschiero”: padrone di casa che schierano Vinoly in porta, difesa con Marenco, Perin, Bianchi e Giuliano; a centrocampo Zanni, Kaabachi, Errico e Scherlizin; davanti Bonetti e Beveglieri; Titane con Limardi fra i pali, retroguardia con Cuciniello, Magni, Manzetti e Casadei; in mediana Gattuso, Tudisco, Miotto e Giuliani; in attacco Sechi e Tamborini.

La prima occasione dell'incontro è della Freedom che, nel corso dei 45', ne collezionerà ben 7 nitide: al 5' Bonetti lanciata in verticale cerca l'incrocio dal limite, palla alta di poco; al 7' Zanni manda Berveglieri in profondità, l'attaccante converge e calcia dai 16 metri: palla a lato. 1' dopo biancoblu ad un passo dal vantaggio: angolo di Bonetti, incornata di Marenco che centra il palo a Limardi battuta. Alla prima chance, invece, passano le ospiti: Tamborini manda Sechi verso l'area, la numero 14 supera Vinoly in pallonetto e fa 0-1.

Pur colpita, la Freedom torna a macinare gioco: al 16' Scherlizin va sul fondo e crossa, Bonetti in area piccola anticipa tutti, ma Limardi si oppone con il corpo; al 18' destro da fuori di Kaabachi, respinge ancora il portiere. Al 27' Bianchi dai 30 metri, Limardi vola e con la punta delle dita la devia in corner. Al 35' De Martino decide di inserire Pasquali per Scherlizin. A ridosso dell'intervallo traversone di Marenco e girata di testa di Bonetti, palla ancora fuori di poco.

Dopo un gol annullato per fuorigioco a Zanni, ad inizio ripresa doccia gelida sulle padrone di casa: al 56' Giuliani vola a sinistra e serve in area Gattuso che calcia, deviazione di schiena di Giuliano che beffa Vinoly, 0-2. La reazione della Freedom, nel momento più complicato, è però vibrante: al 59' lancio di Errico, Bonetti scatta centralmente ed infila Limardi in uscita, riaprendo subito tutto. Al 60' parità: Bianchi sventaglia dalla metacampo, Pasquali sul fondo a sinistra crossa basso trovando Errico che stoppa e tira in area piccola, facendo 2-2. Partita ribaltata al 71': grande apertura di Kaabachi per lo scatto di Zanni che, da destra, entra in area e non lascia scampo a Limardi, 3-2. All'85 è poker: Bonetti impegna di sinistro Limardi, sulla sfera arriva Ravnachka (entrata in campo nella ripresa) che scodella da destra, sul secondo palo la stessa Bonetti colpisce di prima intenzione per il 4-2. In pieno recupero, gioia anche per Spinelli, in campo da poco: tiro di Pasquali, respinta del portiere e tap-in vincente della numero 24.

[Foto Susanna Gerbaudo - Freedom FC Women]

FREEDOM FC WOMEN-SAN MARINO ACADEMY 5-2

Reti: 9' Sechi (S), 56' Gattuso (S), 59' e 84' Bonetti (F), 60' Errico (F), 71' Zanni (F), 93' Spinelli (F).

FREEDOM FC (4-4-2): Vinoly, Marenco, Perin (45' Casella), Bianchi, Giuliano; Scherlizin (35' Pasquali), Errico, Kaabachi, Zanni; Berveglieri (65' Ravnachka), Bonetti (88' Spinelli). A disp. Blatti, Macagno, Bauce, Mele, Imperiale. All. De Martino.

SAN MARINO ACADEMY (4-4-2): Limardi, Cuciniello, Magni, Manzetti (86' Congia), Casadei; Gattuso (71' Bertolotti), Tudisco, Miotto (75' Iardino), Giuliani; Sechi, Tamborini. A disp. Montanari, Giannotti, Terenzi, Zilli, Daple, Fracas. All. Piva.

Arbitro: Palmisano di Saronno (Lattarulo di Treviglio e Varacalli di Locri). Ammonita: Perin (F)

[Foto Susanna Gerbaudo - Freedom FC Women]