"Dopo di noi", aperto il bando per i contributi alle persone con disabilità grave

È aperta la possibilità per gli aventi diritto di presentare le domande per il contributo al finanziamento di progetti personalizzati nell’ambito di “Dopo di noi”, finalizzati alla realizzazione di interventi e servizi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Beneficiari sono le persone residenti nel territorio del Distretto di Bra (Comuni di Bra, Cherasco, Narzole, La Morra, Verduno, Sommariva del Bosco, Sanfrè, Ceresole d'Alba, Sommariva Perno, Pocapaglia, Santa Vittoria), di età compresa fra i 18 ed i 64 anni, con disabilità grave (riconosciute ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 ed accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima legge) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Tutti i dettagli inerenti al bando si trovano nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bra (sezione Novità / Avvisi), all’indirizzo: https://www.comune.bra.cn.it/it/news/avviso-pubblico-per-lassegnazione-di-contributi-finalizzati-alla-realizzazione-di-interventi-e-servizi-a-favore-di-persone-con-disabilita-grave-prive-del-sostegno-familiare-ai-sensi-della-l-112-2016-dopo-di-noi .

Le domande, da presentare utilizzando l'apposito modulo allegato al bando, dovranno pervenire materialmente in una delle modalità indicate nell’avviso entro e non oltre le ore 16 di mercoledì 31 dicembre.