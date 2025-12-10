 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 10 dicembre 2025, 09:15

Calcio: offerta irrinunciabile dai Paesi Arabi, mister Dario Righera lascia la Primavera 4 del Bra

Righera ha presentato le proprie dimissioni martedì 9 dicembre

Calcio: offerta irrinunciabile dai Paesi Arabi, mister Dario Righera lascia la Primavera 4 del Bra

Martedì 9 dicembre Dario Dighera ha presentato, all'A.C. Bra, le dimissioni da allenatore della Primavera 4. 

Dopo un pranzo colloquiale con il DS Ettore Menicucci, ha reso noto di aver ricevuto un'offerta irrinunciabile dai Paesi Arabi. Il direttore e il club non hanno potuto ostacolare una tale occasione per il mister. 

Si coglie l'occasione per ringraziare Dario per il lavoro svolto a servizio dei colori giallorossi e per quanto dimostrato, augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium