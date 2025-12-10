Calcio: offerta irrinunciabile dai Paesi Arabi, mister Dario Righera lascia la Primavera 4 del Bra

Martedì 9 dicembre Dario Dighera ha presentato, all'A.C. Bra, le dimissioni da allenatore della Primavera 4.

Dopo un pranzo colloquiale con il DS Ettore Menicucci, ha reso noto di aver ricevuto un'offerta irrinunciabile dai Paesi Arabi. Il direttore e il club non hanno potuto ostacolare una tale occasione per il mister.

Si coglie l'occasione per ringraziare Dario per il lavoro svolto a servizio dei colori giallorossi e per quanto dimostrato, augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali.