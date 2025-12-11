SE IL CANADA FOSSE IN EUROPA

Il Canada ha un forte legame con il Commonwealth ma non solo. Tanti canadesi provengono dall'Irlanda, Francia, Scozia, Inghilterra. Oltre a ciò è da un po' di tempo che Trump vuole annettersi il Canada, considerandolo come la 51^ stella della bandiera USA. Cerchiamo di fregarlo, prima che se lo prenda lui. Possiamo dargli l'Ungheria, ma mi sa che Orban si trova più a suo agio in Russia. E allora ci vada e la smetta di usare i fondi UE per fare una politica contro l'Europa.