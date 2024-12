Emozioni e applausi per lo straordinario "Omaggio a Morricone" al Palazzetto di Cuneo

Applausi scroscianti e il pubblico rapito dalla musica, dalle immagini e dal racconto della straordinaria carriera di Ennio Morricone, ieri sera, a Cuneo, per l'ultimo appuntamento dell'anno del Cuneo Classica Festival. Al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, trasformato in un teatro, si è svolto il concerto con i capolavori del grande compositore.

Sul palco l’Ensemble LE MUSE, composto da straordinarie musiciste, accompagnate al pianoforte dal maestro Andrea Albertini, che ha guidato il pubblico in un "Omaggio a Morricone" attraverso la vita e la carriera del grandissimo compositore, nelle sue musiche immortali per Sergio Leone, Giuseppe Tornatore e tanti altri straordinari registi. "Cuciva le musiche come un grande sarto, adattandole alle immagini e alle emozioni che suscitavano in sua moglie, a cui faceva sempre leggere la sceneggiatura", ha spiegato Albertini, ricordando gli incontri con il Maestro.

Su un telone bianco le scene dei film che le sue musiche hanno reso immortali, da "Il buono, il brutto, il cattivo" a "Mission" a "La Califfa" fino a "Sacco e Vanzetti".

Una serata davvero suggestiva ed emozionante, che ha trascinato il pubblico nella storia del cinema e della musica.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna Cuneo Classica Festival è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione Crt e della Fondazione Crc.