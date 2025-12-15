A Priola arriva “La magia del Natale”: un pomeriggio di eventi per grandi e piccoli

Sarà un pomeriggio ricco di appuntamenti quello di sabato 20 dicembre a Priola, dove il paese si vestirà a festa con l’iniziativa “La magia del Natale”, un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e tutta la comunità.

Il programma prenderà il via alle 14 con “La Fabbrica del Natale”, un momento creativo e laboratoriale a cura dell’Associazione Amici di Pievetta, dedicato ai più piccoli e a chi desidera entrare nel clima natalizio attraverso attività manuali e di fantasia.

Alle 15, nella Chiesa di San Desiderio, spazio allo Spettacolo di Natale, realizzato dalla Scuola Primaria di Priola in collaborazione con l’Istituto Musicale di Ceva, che porterà in scena musica e rappresentazioni ispirate al periodo natalizio.

Alle 16 partirà “Alla ricerca della magia del Natale”, una fiaba itinerante che accompagnerà i partecipanti dalla piazza della Chiesa al parco comunale. L’iniziativa è curata dall’associazione Amrahn Duit e da Erbe della Luna di Serena e Maura, e promette un percorso narrativo suggestivo tra racconti, atmosfere e simboli del Natale.

Il pomeriggio si concluderà alle 17 con cioccolata calda e vin brulè per tutti, offerti a cura della Pro Loco, in attesa del momento più atteso dai bambini: l’arrivo di Babbo Natale.

L’iniziativa è realizzata con il supporto del Comune di Priola e delle realtà associative del territorio, a testimonianza di una comunità unita nel celebrare il Natale come occasione di incontro, condivisione e festa.