Il presepe sul Tanaro torna a illuminare Garessio

Dopo un anno di assenza, a causa dei lavori per l'installazione del nuovo ponte Odasso, Garessio torna a illuminarsi con lo splendido presepe sulle rive del Tanaro.

L’idea nacque circa vent’anni grazie a Cristiano Cadorin, storico commerciante della centrale Via Vittorio Emanuele. Poi insieme all’artista Stefania Nasi, detta “Matita”, insieme a Ezio Canavese detto “Taboga”e Tino Corrado, entrambi ex operai Enel. hanno preso vita i diversi personaggi del presepe.

Con il supporto di numerosi volontari, il gruppo ha dato vita a un’installazione unica nel suo genere, collocata ai piedi del Kavarna Pub, dove sorgeva un mulino e dove il presepe sembra prendere vita riflettendosi sull’acqua del Tanaro.



I personaggi, realizzati con strutture in ferro, sono aumentati nel corso degli anni: dalla Natività ai pastori, dagli artigiani ai lavoratori, fino agli animali, componendo un vero e proprio racconto visivo della tradizione e del lavoro dell’uomo.



L'installazione luminosa sarà ammirabile ogni sera fino all'Epifania.