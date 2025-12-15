 / Attualità

Attualità | 15 dicembre 2025, 09:58

Il presepe sul Tanaro torna a illuminare Garessio

L'installazione luminosa sarà ammirabile, ogni sera, fino all'Epifania

Il presepe con il nuovo ponte Odasso

Dopo un anno di assenza, a causa dei lavori per l'installazione del nuovo ponte Odasso, Garessio torna a illuminarsi con lo splendido presepe sulle rive del Tanaro.

L’idea nacque circa vent’anni grazie a Cristiano Cadorin, storico commerciante della centrale Via Vittorio Emanuele. Poi insieme all’artista Stefania Nasi, detta “Matita”, insieme a Ezio Canavese detto “Taboga”e Tino Corrado, entrambi ex operai Enel. hanno preso vita i diversi personaggi del presepe. 

Con il supporto di numerosi volontari, il gruppo ha dato vita a un’installazione unica nel suo genere, collocata ai piedi del Kavarna Pub, dove sorgeva un mulino e dove il presepe sembra prendere vita riflettendosi sull’acqua del Tanaro.


I personaggi, realizzati con strutture in ferro, sono aumentati nel corso degli anni: dalla Natività ai pastori, dagli artigiani ai lavoratori, fino agli animali, componendo un vero e proprio racconto visivo della tradizione e del lavoro dell’uomo.
 

L'installazione luminosa sarà ammirabile ogni sera fino all'Epifania.

Arianna Pronestì

