MOTO / Arianna Barale approda al mondiale femminile: esordirà con il Team Hadden Sport

Ari#41, dopo una lunga gavetta, passata tra gare amatoriali di minimoto, con le quali è scesa in pista alla tenera età di sei anni, e moto più potenti, sempre a ruote basse, passando poi alle ruote alte, che l’hanno vista impegnata in vari trofei, gareggiando insieme ai maschi, fino alla Pre Moto3 del campionato italiano ed in seguito al campionato italiano ed europeo della classe 300, è riuscita finalmente a realizzare il suo sogno.

La diciottenne atleta di Borgo San Dalmazzo ha avuto, solo nei giorni scorsi, l’ufficialità dell’iscrizione al Word WCR, il mondiale Superbike di velocità femminile, per il quale molte erano le domande di ammissione, rientrando nel numero delle poche prescelte.

Una bella immagine di Arianna Barale

Sicuramente sarà per Arianna un grande impegno, in quanto ai primi di gennaio si trasferirà a Terrasa, in Spagna, sede del team di Sandra e Mavi Solari, dove potrà dedicare le sue giornate a palestra ed allenamenti vari, cercando di ritagliare anche uno spazio per gli studi, dato che in primavera l’aspetta l’esame di maturità al Liceo Statale ad indirizzo sportivo “E. De Amicis” di Limone Piemonte.

“L’offerta del team Hadden Sport era un'opportunità irrinunciabile - ha riferito Arianna Barale - adesso, avendo la possibilità di allenarmi con continuità e di effettuare le prove in pista, alle quali prima dovevo rinunciare per mancanza di budget, potrò combattere ad armi pari con le mie avversarie. Io cercherò di impegnarmi al massimo e vedrò di mettere a frutto quanto ho appreso fino ad oggi e quanto sicuramente mi insegneranno gli uomini del team”.

Arianna Barale ripresa in azione

Il mondiale di velocità femminile, che prenderà il via nell'ultimo weekend di marzo sull'Autódromo Internacional do Algarve (Portogallo), seguito dalle gare in programma sulle piste di Assen (Paesi Bassi), Balaton Park Circuit (Ungheria), Misano World Circuit «Marco Simoncelli» e Donington Park (Inghilterra), per concludersi sul circuito di “Angel Nieto” di Jerez (Spagna), vedrà Arianna scendere in pista in sella ad una Yamaha R7 di 700 centimetri cubici.

Questa grande opportunità risolverà finalmente per la Famiglia Barale, e soprattutto per papà Alberto, i tanti problemi (non ultimi quelli economici) da risolvere per permettere ad Arianna di realizzare un sogno sbocciato sin dalla tenera età.