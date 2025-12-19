Serralunga, un anno tra manutenzione, cantieri e nuove regole: il paese si prepara al 2026

Un anno attraversato da difficoltà pratiche, ma anche da risposte concrete. È il quadro che emerge dal bilancio di fine 2025 del Comune di Serralunga d’Alba, un resoconto che tiene insieme manutenzione quotidiana, lavori pubblici e scelte che entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Negli ultimi mesi dell’anno, il paese ha dovuto fare i conti con l’assenza del cantoniere comunale, dimessosi dal servizio. Una mancanza che è stata colmata grazie alla disponibilità dei Volontari per Serralunga, organizzatisi in gruppi di lavoro con turnazioni e zone di intervento.

“In attesa dell’arrivo di un nuovo cantoniere, il paese non è rimasto fermo grazie a chi ha scelto di mettersi a disposizione della comunità”, sottolinea il sindaco Sergio Moscone, ringraziando i volontari per un supporto che ha permesso di mantenere pulizia e decoro urbano.

Proprio il tema del decoro sarà centrale anche nel 2026. Dal 1° marzo, infatti, Serralunga adotterà il sacco conforme per i rifiuti indifferenziati, allineandosi alla maggior parte dei Comuni di Langa e Roero aderenti al CoABSeR. I sacchi saranno assegnati annualmente in base a criteri oggettivi, senza modifiche al calendario di raccolta.

“È una scelta necessaria per ridurre il conferimento in discarica e migliorare la qualità della differenziata”, spiega Moscone, ricordando che resta aperta la possibilità di aderire al compostaggio domestico con le agevolazioni previste.

Il 2025 è stato anche un anno di cantieri diffusi. È stato completato il marciapiede che collega la zona della chiesa al pilone di Santa Giulia e al cimitero, rendendo più sicuro un percorso molto utilizzato anche dai turisti. I giardinetti di piazza don Gramaglia sono stati rinnovati con nuovi giochi e pavimentazione antitrauma, mentre farmacia e biblioteca comunale hanno visto l’ammodernamento dei servizi igienici, con attenzione all’accessibilità.

In piazza Umberto I, nei locali comunali alla base del vecchio campanile, è stato allestito un punto di informazioni turistiche, affidato alla Pro Loco. Sul fronte dell’illuminazione, la scalinata di via Roma e il castello sono stati dotati di nuovi fari a led: un intervento che tiene insieme valorizzazione e rispetto delle normative su risparmio energetico e inquinamento luminoso.

“Il risultato estetico potrà essere ancora affinato, ma oggi dobbiamo fare i conti con regole diverse rispetto al passato”, osserva il sindaco.

L’8 dicembre è stata inoltre inaugurata l’opera artistica alla rotatoria della Centrale, dedicata ai lavoratori dei vigneti e finanziata dalla Cantina Terre del Barolo, mentre il Comune ha curato la messa in sicurezza dell’area. Proseguono anche gli interventi per la sicurezza stradale, con nuove recinzioni nelle aree di sosta lungo la provinciale e l’introduzione della zona 30 km/h nel concentrico.

Avviati nel novembre 2023, continuano infine i lavori in via Mazzini: il secondo lotto è ormai in fase di conclusione e resta da completare l’ultimo intervento sotto il belvedere, destinato a ospitare magazzini e spazi di servizio comunali.

Uno sguardo è rivolto anche ai più giovani. Pur senza una scuola primaria sul territorio, nei locali comunali proseguono corsi di musica, arte e attività motorie. Dal nuovo anno scolastico 2025-2026 saranno inoltre istituite borse di studio per premiare gli studenti serralunghesi più meritevoli.

“È un modo per riconoscere l’impegno quotidiano nello studio e continuare a investire sulla formazione”, conclude Moscone.