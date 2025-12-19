CALCIO SERIE C / Domenica il “lunch match” tra Bra e Juventus Next Gen, i giallorossi vogliono regalarsi l’ultima gioia di un 2025 indimenticabile

È giunto il momento del giro di boa per l’AC Bra: domenica 21, andrà in scena la 19ª e ultima giornata del girone d’andata di Serie C.

I giallorossi sfideranno allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante la Juventus Next Gen, l'altra formazione piemontese del girone B. Fischio d’inizio all’insolito orario delle 12:30.

Il Bra arriva dalla sconfitta per 0-2 subita domenica scorsa sul campo della Ternana. I giallorossi proveranno però a regalarsi un ultimo risultato di peso in un 2025 già ricco di gioie. Dovranno sfruttare la loro affinità con il “Sivori” di Sestri Levante e allo stesso tempo la poca cattiveria dimostrata dai bianconeri lontani dalle mura amiche (per loro solo 7 punti ottenuti in trasferta finora). Mister Fabio Nisticò dovrà ancora fare a meno di diverse pedine importanti ma, nelle ultime settimane, i suoi ragazzi hanno dimostrato di sapersi tirar fuori da queste difficoltà.

La Juventus Next Gen arriva da quattro risultati utili consecutivi. Venerdì scorso i bianconeri hanno pareggiato 0-0 in casa contro la Pianese, stop preceduto dal pari sul campo del Guidonia Montecelio (1-1 e rete ospite di Amaradio). I ragazzi di mister Massimo Brambilla, qualche mese fa traghettatore della Juventus tra l’esonero di Tudor e l’arrivo di Spalletti, proveranno a tornare al successo in trasferta che manca ormai dal lontano 20 settembre quando vinsero 3-2 sul campo del Pineto. Per l’allenatore lombardo sarà una sfida ricca di emozioni perché nel Bra milita suo figlio Alessio.

La Next Gen, squadra che negli ultimi anni ha plasmato giocatori di primo livello come la stella Kenan Yildiz, il cuneese d’adozione Fabio Miretti e l’attuale difensore del Real Madrid Dean Huijsen (sol per citarne alcuni), ha come obiettivo principale quello di formare futuri calciatori per la prima squadra ma ciò è possibile solo attraverso buoni risultati e il raggiungimento, ogni anno, di una facile salvezza.

In classifica Bra occupa il 16° posto a quota 14 (a quattro distanze dalla salvezza), mentre i bianconeri sono dodicesimi con 20 punti.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno leggermente favorita la squadra ospite (2.40) con la vittoria dei padroni di casa che è data a quota 2.90.

Diretta Tv su Sky Sport e su NOW.

La partita sarà diretta da Michele Pasculli di Como, coadiuvato dagli assistenti Roberto Palermo di Pisa e Massimiliano Cirillo di Roma1, quarto ufficiale Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro e operatore FVS Simone Mino di La Spezia.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 4 gennaio, quando ospiterà allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante la Sambenedettese per la prima di ritorno. Fischio d’inizio alle ore 17:30.