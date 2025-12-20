Saluzzo: i Comitato no al biogestore di Ruata Eandi lancia una raccolta firme

Dopo il presidio pubblico di sabato 13 dicembre per il No al biogestore di Ruata Eandi, il Comitato lancia una raccolta firme per dire no alla realizzazione dell’impianto industriale di biometano e biogas dell’Aky Biomethane.
Un progetto, sostengono, che comprometterebbe 60 mila metri quadrati di terreno agricolo nel mezzo della campagna saluzzese, in un'area a vocazione frutticola, vicino alle abitazioni, all’ingresso di Saluzzo.
L'enorme impianto, afferma il Comitato del No che ha anche il sostegno della amministrazione cittadina, provocherà un grave impatto sulle Terre del Monviso, sul traffico veicolare, sull’inquinamento, sul benessere dei residenti.
Oggi, sabato 20 dicembre in piazza Cavour, appuntamento presso il gazebo difronte alla ala di ferro (dalle 8,30 alle 12,30).