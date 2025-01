Max Caramazza, consulente di Cirio per la disabilità, cerca un assistente tuttofare

Max Caramazza, cuneese gravemente disabile, cerca un assistente.

Ovviamente, lo sa chi conosce Max o lo segue sui social, non deve essere un assistente "normale". Deve essere il suo braccio destro, ma anche sinistro, ma anche le sue gambe... perché Max è disabile e, come ha detto lui stesso, che non smette mai di fare ironia sulla sua condizione, "da solo non son buono di far nulla".

Un assistente per cosa? Per accompagnarlo nella sua quotidianità e, soprattutto, nel suo nuovo ruolo in Regione, nello staff niente meno che del presidente Alberto Cirio. Ma facciamo un passo indietro.

Prima di Natale Max ha scritto a Cirio rappresentandogli le difficoltà di una vita da disabile quale è lui, 52enne malato di SMA, e i costi che si devono affrontare. Infine la provocazione: "Venga a casa mia a vivere una giornata con me".

Invito accolto: Cirio è andato a trovare Max il 27 dicembre. Non solo si è presentato a casa sua, ma gli ha proposto una collaborazione con la Regione, per dargli una mano ad affrontare le questioni sollevate e farsene portavoce. Una collaborazione stabile, con obbligo di presenza una volta a settimana al Grattacielo di via Nizza. A partire da gennaio.

Ebbene, per fare questo torniamo all'inizio. All'assistente di cui Max ha bisogno.

Come deve essere? Motivato/a, dinamico/a, attento/a, responsabile, organizzato/a, con patente di guida, con inventiva. Max offre un contratto full time (con orario elastico) a tempo indeterminato.

Sto cercando uno o anche due assistenti. Devono essere le mie mani e le mie gambe, aiutarmi nelle mie mansioni quotidiane (mangiare, bere, vestirmi ecc), aiutarmi nella gestione della casa quando non c'è Marta, mia moglie, portarmi e seguirmi nel mio nuovo ruolo in Regione e sul lavoro. Essere, di fatto, un braccio destro, perché deve svolgere ogni cosa che non posso fisicamente fare io. Non voglio compagnia, quella non mi manca, ma una persona brillante, dinamica, che abbia voglia di fare e mettersi in gioco per qualcosa di più dinamico che una assistenza.

Noi rilanciamo, sperando di aiutare Max in questa sua ricerca per un ruolo che ci sembra molto stimolante. Con lui, tra l'altro, è davvero difficile annoiarsi...