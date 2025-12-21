Bra, Babbi Natale a cavallo e gli auguri della scuderia del Bandito

Anche quest’anno Babbo Natale è arrivato a Bra accompagnato da bellissimi cavalli e tanta allegria.

La Scuderia del Bandito è stata protagonista dell’appuntamento che sabato 20 dicembre ha visto i cavalieri attraversare la città per fare gli auguri a piccoli e grandi. Il corteo di cavalli e simpatici Santa Claus ha caratterizzato una mattinata all’insegna della felicità, come spiega Giorgio Revelli, leader della Scuderia: «Babbo Natale a contatto con la gente vuole portare tanta pace e serenità, perché il mondo ne ha bisogno».

La leggenda di Babbo Natale

La leggenda di Babbo Natale ha origini lontane, ma resta più che mai viva. Tutto iniziò con San Nicola che viene celebrato il 6 dicembre. In molte città italiane e paesi europei, questa festività è ancora osservata con la tradizione di portare doni ai bambini.

Le versioni moderne di Babbo Natale, o Santa Claus per i paesi anglofoni, devono la loro origine proprio all’antico vescovo di Myra, in Turchia. Il nome Santa Claus arriva da Sinterklaas, la versione olandese - appunto - di San Nicola.

E dal vescovo arrivano anche gli abiti. Sono molto simili a guardare bene. Sinterklaas indossa una mitra, un copricapo usato durante le funzioni religiose, con una croce dorata. Ma la rivoluzione della sua figura arriva grazie a Clement Clarke Moore, scrittore di New York. Nel 1823, nella poesia “Una visita di San Nicola”, rappresenta il santo con una barba bianca alla guida di una slitta trainata, ovviamente, dalle renne intento a portare giocattoli per i bambini.