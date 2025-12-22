Effettuati 262 interventi nel 2025 dai Vigili del Fuoco volontari di Ceva

Anno intenso quello che sta per chiudersi per il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Ceva che hanno effettuato 262 interventi (dato aggiornato a oggi, ndr).

Le richieste di intervento hanno riguardato principalmente incendi, incidenti stradali e soccorsi a persone e animali.

Una delle operazioni più complesse del 2025, senza dubbio, è stata la ricerca persona avvenuta lo scorso maggio (leggi qui).

Il distaccamento ha registrato un +15% di interventi rispetto all’anno precedente, con operazioni che hanno interessato 44 comuni differenti. Il 40% è stato effettuato sul territorio comunale di Ceva.

Oltre agli interventi emergenziali il personale del distaccamento ha partecipato anche a iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolti alle scuole e ai bambini.

L’organico del distaccamento al momento conta 20 vigili del fuoco volontari operativi e cinque aspiranti in attesa di entrare a far parte del gruppo.

Lo scorso sabato si è tenuta la conviviale cena di Natale per festeggiare l’arrivo delle festività natalizie con alcuni dei volontari e il Comandante dei Carabinieri di Ceva con il quale o Vigili del Fuoco lavorano in sinergia su diversi interventi lungo tutto l’anno e il consigliere Alessandro Favole, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale.

La serata è stata anche allietata da un momento di svago con il gioco della tombola con piccoli premi vinti dai vigili.





“Ringraziamo tutti il personale che con passione e spirito di abnegazione indossa questa divisa - il messaggio del Capo distaccamento Alessio Olivero e del vice Diego Fridella -, portare soccorso per tutti noi è prioritario, ringraziamo anche chi ci supporta, in particolare le nostre famiglie, nello svolgere al meglio questo compito. Cogliamo l’occasione per augurare buon natale e buon anno a tutti da parte del personale vigili del fuoco Ceva”.

Il distaccamento è aperto ad accogliere nuovi volontari residenti nell'area Cebana che siano disponibili a mettersi a servizio della comunità: gli interessati possono chiedere informazioni attraverso la pagina Facebook (clicca qui) o Instagram.

Si ricorda inoltre che, nella prossima dichiarazione dei redditi, per chi volesse è possibile destinare il 5x1000 all’associazione cebana “Amici dei vigili del fuoco Ceva”.

