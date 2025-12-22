A Villanova Mondovì tornano i "Presepi in Grotta"

Nella suggestiva e affascinante cornice naturale della Grotta dei Dossi di Villanova Mondovì, prende vita la 25esima edizione della Mostra Concorso “Presepi in Grotta”, uno degli appuntamenti del Natale più attesi e amati del territorio: un evento che unisce tradizione natalizia e patrimonio naturalistico in un connubio di grande suggestione.

Anche quest’anno la manifestazione accompagna i visitatori in un viaggio emozionante nel cuore della terra, dove arte, tradizione e spiritualità si fondono in un’atmosfera unica.

Oltre alle visite guidate alla grotta (con partenze alle ore 15, 16 e 17), gli ospiti potranno ammirare oltre 40 presepi, tutti diversi per stile, materiali e interpretazione, e avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza votando le opere esposte.

L’esposizione, dal 25 dicembre resterà aperta tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio, per poi proseguire ogni domenica del mese di gennaio, sempre con i medesimi orari. Un’occasione perfetta per vivere la magia del Natale anche oltre le festività, lasciandosi sorprendere dalla bellezza di un mondo sotterraneo senza tempo.

Come da tradizione, saranno presenti le opere suddivise nelle quattro categorie in concorso: artisti, scuole, associazioni e giovani. Da 25 anni, l’"Associazione Turistico Culturale Grotta dei Dossi" porta avanti con passione un obiettivo immutato: non creare competizione, ma offrire a ogni visitatore un pomeriggio di meraviglia, condivisione e autentica atmosfera natalizia, dove il presepe diventa racconto, emozione e memoria collettiva.

La prenotazione, necessaria, si può effettuare telefonando ai numeri 339.7966644 – 339.8526515

oppure scrivendo all’indirizzo mail grottadossi@libero.it.